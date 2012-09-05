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Как предотвратить появление тараканов
5 Марта 2020

Тараканы активно размножаются и расселяются, а потому застраховать себя от появления этих непрошенных гостей крайне сложно. Если все-таки паразиты проникли в жилое помещение, то раз и навсегда избавиться от них поможет служба по уничтожению тараканов. Пытаться справиться с проблемой своими силами обычно нецелесообразно, т. к. насекомые быстро приспосабливаются к тем препаратам, что продаются в магазинах.

Если заказывается профессиональная обработка от насекомых, то в этом случае дезинсекторы используют специальные препараты, которые мгновенно убивают насекомых, не вредят людям и не оставляют следов после обработки. Однако проблему легче предупредить, чем исправить. Чтобы не допустить появления паразитов, стоит изучить основные причины появления тараканов в жилом помещении.


Как тараканы попадают в дом или квартиру

  1. Открытый мусоропровод. Если в многоквартирном доме используют общий мусоропровод, то этим создают идеальные условия для появления тараканов, крыс и прочих вредителей. В таком случае больше всего страдают жители первых этажей, которым частенько приходится заказывать уничтожение грызунов и насекомых.
  2. Тараканы у соседей. Насекомые активно перемещаются. Поэтому если паразиты завелись в соседней квартире или этажом выше/ниже, то высока вероятность, что через систему трубопроводов или вентиляции они будут передвигаться для освоения новых территорий.
  3. Приобретение техники, бывшей в употреблении. Покупая старый телевизор, холодильник или другую б/у технику, нужно тщательно ее осматривать. Если вместе с ней в дом попадет хоть пара тараканов или даже одна беременная самка, то вскоре все будет кишеть тараканами.
  4. Багаж. После поездки необходимо внимательно изучать чемоданы и сумки перед тем, как заносить их в квартиру. Дело в том, что в общественном транспорте, особенно в поездах, могут жить целые колонии тараканов.
  5. Покупка продуктов в супермаркете. Здесь, как и в прошлом пункте. В пакетах и сумках часто приносят домой самых различных насекомых, после чего понадобится профессиональная обработка от клещей, тараканов или прочих паразитов.


Сколько времени занимает уничтожение муравьев и тараканов

Если профилактика не помогла, то нужно действовать. Причем как можно скорее. Избавиться от паразитов значительно легче, когда они появились, а не потом, когда они уже расселяться, расплодиться и обустроят жилище в труднодоступных местах.

Вызывая профессиональных дезинсекторов, можно быть уверенными – за один раз проблема с тараканами или прочими паразитами будет решена.


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