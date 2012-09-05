Инвестируя в обустройство солнечной электрической станции, вы в будущем экономите деньги на платежах за коммунальные услуги. Однако покупка и установка батареи – довольно сложный процесс, требующий внимательного подхода. Вы не можете просто взять и купить панель, потому что она вам понравилась. Необходимо учитывать ряд факторов, и стоимость солнечных батарей находится в списке критериев далеко не на первом месте. Рассмотрим все важные параметры выбора подробнее.
Конструктивные особенности крыши
В первую очередь вас интересуют следующие вопросы:
- Ориентирован ли один из скатов на юг, нет ли затененности в течение дня?
- Какая прочность у крыши, способна ли она выдержать вес батареи?
- Каков угол наклона, достаточно ли его для монтажа без дополнительных крепежных элементов?
Учтите, что на одном квадрате можно поместить солнечную панель, чья пиковая мощность достигает 140 ватт. В среднем для одного дома требуется 1,5 киловатт. Это значит, что вам необходимо приобрести сразу 6 панелей по 250 ватт, и они займут пространство примерно 10 квадратных метров. Что касается веса, то в среднем батарея весит 10 килограммов на м2. Это немного, поэтому только старая и трухлявая крыша непригодна для установки.
Тип фотоэлемента
Многих людей интересует, сколько стоит солнечная панель. Но при этом они не углубляются в вопрос. А ведь важным критерием формирования стоимости является тип фотоэлемента. Предпочтение отдается монокристаллическим ФЭП. Их коэффициент полезного действия достигает 25 процентов, что почти в два раза выше, чем у поликристаллического варианта.
Тип инвертора
Инвертор представляет собой устройство, преобразующее энергию в привычные нам 220 вольт. На рынке вы найдете большое количество устройств. Необходимо подобрать модель, чьи показатели соответствуют мощности бытовых приборов в вашем доме. Лучше обратиться за помощью к консультанту магазина «Эксморк». Вы можете приобрести правильно не только инверторы, но и специальные контроллеры управления, облегчающие настройку и эксплуатацию панелей.
Сезонность и количество солнечных дней
Очень многое зависит от региона. Если зимой световой день короткий и солнца практически нет, использование батареи становится нецелесообразным. Нет смысла покупать дорогую батарею, если вы сможете применять ее периодически.
Где купить?
Покупайте в специализированных торговых точках. В магазине «Эксморк» стоимость солнечных батарей ниже, но при этом качество на высоте. Здесь вы можете приобрести не только панели, но и дополнительное оборудование для обустройства эффективной электростанции, а также получить бесплатную консультационную помощь.