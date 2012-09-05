Инвестируя в обустройство солнечной электрической станции, вы в будущем экономите деньги на платежах за коммунальные услуги. Однако покупка и установка батареи – довольно сложный процесс, требующий внимательного подхода. Вы не можете просто взять и купить панель, потому что она вам понравилась. Необходимо учитывать ряд факторов, и стоимость солнечных батарей находится в списке критериев далеко не на первом месте. Рассмотрим все важные параметры выбора подробнее.





Конструктивные особенности крыши

В первую очередь вас интересуют следующие вопросы:

Ориентирован ли один из скатов на юг, нет ли затененности в течение дня?

Какая прочность у крыши, способна ли она выдержать вес батареи?

Каков угол наклона, достаточно ли его для монтажа без дополнительных крепежных элементов?

Учтите, что на одном квадрате можно поместить солнечную панель, чья пиковая мощность достигает 140 ватт. В среднем для одного дома требуется 1,5 киловатт. Это значит, что вам необходимо приобрести сразу 6 панелей по 250 ватт, и они займут пространство примерно 10 квадратных метров. Что касается веса, то в среднем батарея весит 10 килограммов на м2. Это немного, поэтому только старая и трухлявая крыша непригодна для установки.





Тип фотоэлемента

Многих людей интересует, сколько стоит солнечная панель. Но при этом они не углубляются в вопрос. А ведь важным критерием формирования стоимости является тип фотоэлемента. Предпочтение отдается монокристаллическим ФЭП. Их коэффициент полезного действия достигает 25 процентов, что почти в два раза выше, чем у поликристаллического варианта.





Тип инвертора

Инвертор представляет собой устройство, преобразующее энергию в привычные нам 220 вольт. На рынке вы найдете большое количество устройств. Необходимо подобрать модель, чьи показатели соответствуют мощности бытовых приборов в вашем доме. Лучше обратиться за помощью к консультанту магазина «Эксморк». Вы можете приобрести правильно не только инверторы, но и специальные контроллеры управления, облегчающие настройку и эксплуатацию панелей.





Сезонность и количество солнечных дней

Очень многое зависит от региона. Если зимой световой день короткий и солнца практически нет, использование батареи становится нецелесообразным. Нет смысла покупать дорогую батарею, если вы сможете применять ее периодически.





Где купить?

Покупайте в специализированных торговых точках. В магазине «Эксморк» стоимость солнечных батарей ниже, но при этом качество на высоте. Здесь вы можете приобрести не только панели, но и дополнительное оборудование для обустройства эффективной электростанции, а также получить бесплатную консультационную помощь.



