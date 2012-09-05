Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Как правильно выбрать солнечную батарею?




Как правильно выбрать солнечную батарею?
28 Апреля 2020

Инвестируя в обустройство солнечной электрической станции, вы в будущем экономите деньги на платежах за коммунальные услуги. Однако покупка и установка батареи – довольно сложный процесс, требующий внимательного подхода. Вы не можете просто взять и купить панель, потому что она вам понравилась. Необходимо учитывать ряд факторов, и стоимость солнечных батарей находится в списке критериев далеко не на первом месте. Рассмотрим все важные параметры выбора подробнее.


Конструктивные особенности крыши

В первую очередь вас интересуют следующие вопросы:

  • Ориентирован ли один из скатов на юг, нет ли затененности в течение дня?
  • Какая прочность у крыши, способна ли она выдержать вес батареи?
  • Каков угол наклона, достаточно ли его для монтажа без дополнительных крепежных элементов?

Учтите, что на одном квадрате можно поместить солнечную панель, чья пиковая мощность достигает 140 ватт. В среднем для одного дома требуется 1,5 киловатт. Это значит, что вам необходимо приобрести сразу 6 панелей по 250 ватт, и они займут пространство примерно 10 квадратных метров. Что касается веса, то в среднем батарея весит 10 килограммов на м2. Это немного, поэтому только старая и трухлявая крыша непригодна для установки.


Тип фотоэлемента

Многих людей интересует, сколько стоит солнечная панель. Но при этом они не углубляются в вопрос. А ведь важным критерием формирования стоимости является тип фотоэлемента. Предпочтение отдается монокристаллическим ФЭП. Их коэффициент полезного действия достигает 25 процентов, что почти в два раза выше, чем у поликристаллического варианта.


Тип инвертора

Инвертор представляет собой устройство, преобразующее энергию в привычные нам 220 вольт. На рынке вы найдете большое количество устройств. Необходимо подобрать модель, чьи показатели соответствуют мощности бытовых приборов в вашем доме. Лучше обратиться за помощью к консультанту магазина «Эксморк». Вы можете приобрести правильно не только инверторы, но и специальные контроллеры управления, облегчающие настройку и эксплуатацию панелей.


Сезонность и количество солнечных дней

Очень многое зависит от региона. Если зимой световой день короткий и солнца практически нет, использование батареи становится нецелесообразным. Нет смысла покупать дорогую батарею, если вы сможете применять ее периодически.


Где купить?

Покупайте в специализированных торговых точках. В магазине «Эксморк» стоимость солнечных батарей ниже, но при этом качество на высоте. Здесь вы можете приобрести не только панели, но и дополнительное оборудование для обустройства эффективной электростанции, а также получить бесплатную консультационную помощь.


.

Поделиться ссылкой
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке