От правильного выбора автомобильных шин напрямую зависит безопасность на дорогах. Покрышки, трансмиссия, двигатель – это факторы, определяющие экономичность расхода топлива, проходимость транспортного средства, его способность четко вписываться в повороты. Прежде чем заглянуть в каталог шин с целью выбора и приобретения этих изделий, важно четко представлять себе, какая именно резина подходит вашему «железному коню».

Для каждого авто требуются шины определенного типоразмера. При осмотре уже имеющейся резины на ее ободе несложно обнаружить обозначение, состоящее из цифр и букв. Так, формула 185/55R15 обозначает: 185 – ширину покрышки (см), 55 % - процент профиля шины по отношению к ее ширине, R – тип изделия (радиальный), 15 – диаметр диска. Но бывают ситуации, когда рассмотреть типоразмер автошин не удается (цифры могут стереться, на них может налипнуть грязь). Самое мудрое решение в этом случае – заглянуть в инструкцию к транспортному средству.

Размер покрышек, рекомендованных к эксплуатации, может быть различным в зависимости от сезона. Если вам требуется приобрести и летнюю, и зимнюю резину, то ее типоразмеры несложно узнать, изучив автомобильный каталог. Еще один вариант – обратиться к помощи Интернета и проконсультироваться у автолюбителей на одном из специализированных форумов. Выбирая данную продукцию, следует учитывать специфику своего транспортного средства, особенно в случаях, когда колеса приобретаются с большим или меньшим диаметром в сравнении со штатным типоразмером, поскольку это может негативно отразиться на управляемости авто и безопасности на дороге. Не исключены заносы машины, ее неадекватное вхождение в поворот. Установив новые шины, обязательно протестируйте авто прежде, чем отправляться в дальнюю дорогу, и удостоверьтесь в том, что резина подходит для эксплуатации.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на возможное появление посторонних звуков, особенно во время совершения поворотов. Если выбраны покрышки слишком большого размера, они зачастую задевают колесные арки, что способно стать причиной ДТП. Желательно подбирать профиль и протектор резины исходя из преобладающих в вашем регионе погодных условий и качества дорожных покрытий, по которым предполагается ездить. Так, для зимних поездок за город потребуется шипованная резина, а для езды по городу желательно выбрать ассиметричный протектор, обеспечивающий хорошее сцепление с дорогой и быстрое вытеснение талой воды.



