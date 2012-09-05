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Как правильно выбрать мусоровоз: рекомендации специалистов
24 Ноября 2020

К выбору мусоровозов для эксплуатации на территории России (а это плохие дороги, суровый климат, узкие подъезды к мусорным бакам) следует подходить очень внимательно и ответственно.

На отечественном рынке мусоровозы представлены большим выбором моделей, так что нет необходимости ограничивать свои требования — при желании всегда можно найти экономичный и рентабельный мусоровоз.

Наиболее популярны в России кузовные мусоровозы. Кузов может иметь разную форму и размер, именно сюда помещается все собранные отходы. Чаще используются машины с прямоугольными кузовами, стенки которых необходимо дополнительно усиливать профилями из металла. Более современные мусоровозы имеют округлые или цилиндрические кузова — в этом случае в усилении нет необходимости.


Мусоровозы с разными способами загрузки: что выбрать

Кроме геометрии кузова при выборе мусоровоза, важно учитывать способ загрузки. Всего есть два варианта:

  • мусоровозы с боковой загрузкой. Неплохой вариант для эксплуатации в жилых дворах. Отходы в контейнер загружаются с помощью автоматизированного кантователя с захватом — через отверстие в крыше кузова, подается мусор сбоку, откуда и произошло название этого типа мусоровозов. Бункер может быть оснащен плитами, основная задача которых — протолкнуть, уплотнить отходы в кузове. Толкающая плита уплотняет мусор, она же отвечает за выталкивание отходов во время выгрузки. Среди недостатков можно отметить меньший коэффициент уплотнения (если сравнивать с техникой с задней загрузкой), более длительный рабочий цикл, риск того, что во время загрузки и выгрузки мусор раздует ветер. Но есть и неоспоримые достоинства — низкая стоимость мусоровоза и возможность работать одному оператору на машине;
  • мусоровозы с задней загрузкой. Применяются для сбора отходов и в жилых дворах, и в магазинах, и на промышленных объектах. Такие машины обеспечивают оперативную выгрузку отходов, надежную работу, универсальность — с помощью кантователя можно поднимать различные контейнеры, мусор с земли. Что касается недостатков, то это более высокая цена и необходимость привлекать к работе с одной машиной двух-трех человек.

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