Для того, чтобы потом не жалеть о зря потраченных деньгах, перед покупкой авто, нужно тщательно все обдумать и взвесить все за и против. Возможно, Вам проще и выгоднее будет арендовать автомобиль, вот тут находится прайс лист, который поможет определиться с выбором авто.
Чтобы Вам было легче сделать выбор, задайте себе ряд базовых вопросов:
- Количество людей вам необходимо чтобы вмещала машина?
- Обычно груз какой вес вам приходится перевозить?
- Вид езды у вас преобладает?
- Сколько членов насчитывает ваша семья, если вы покупаете автомобиль для семьи?
- Сколько водителей будет пользоваться этим авто?
- Какими функциями должен быть наделен автомобиль?
Характерной особенностью многих водителей является выбор автомобиля, руководствуясь эмоциями, здравый смысл приходит позже - только после покупки. Большинство людей, решая купить автомобиль, делают это немедленно. Обычно это означает, что они соглашаются сразу на то, что может в настоящее время предложить им дилер. Для объективного определения ваших потребностей, после осмотра всех технических сторон авто, стоит не забыть и о стиле и цвет. По статистике, человек пользуется одним и тем же авто примерно в течение восьми лет. И для того, чтобы машина приносила вам только удовольствие в течение этого времени, ее выбор должен быть максимально удачным.
Часто возникает вопрос о выборе между новым автомобилем и таким, бывшего в употреблении.
При покупке автомобиля, бывшего в употреблении, вы, безусловно, сильно экономите. Новое авто быстро обесценивается за первые годы. Бесспорно, новая машина требует меньше затрат на свое содержание и большинство проблем возникнет тогда, когда срок действия гарантии и на ее эксплуатацию завершится.
Но и в применяемой машине есть свои минусы. Нет гарантии, что она не попадала в аварии, километраж ее пробега является реальным, и что предыдущий владелец ухаживал за ней должным образом. Также могут быть такие скрытые проблемы, как изношенная автоматическая коробка передач и проблемы с двигателем, нельзя не заметить при пробном тест-драйве.
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