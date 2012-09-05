Для того, чтобы потом не жалеть о зря потраченных деньгах, перед покупкой авто, нужно тщательно все обдумать и взвесить все за и против. Возможно, Вам проще и выгоднее будет арендовать автомобиль, вот тут находится прайс лист, который поможет определиться с выбором авто.

Чтобы Вам было легче сделать выбор, задайте себе ряд базовых вопросов:

Количество людей вам необходимо чтобы вмещала машина?

Обычно груз какой вес вам приходится перевозить?

Вид езды у вас преобладает?

Сколько членов насчитывает ваша семья, если вы покупаете автомобиль для семьи?

Сколько водителей будет пользоваться этим авто?

Какими функциями должен быть наделен автомобиль?

Характерной особенностью многих водителей является выбор автомобиля, руководствуясь эмоциями, здравый смысл приходит позже - только после покупки. Большинство людей, решая купить автомобиль, делают это немедленно. Обычно это означает, что они соглашаются сразу на то, что может в настоящее время предложить им дилер. Для объективного определения ваших потребностей, после осмотра всех технических сторон авто, стоит не забыть и о стиле и цвет. По статистике, человек пользуется одним и тем же авто примерно в течение восьми лет. И для того, чтобы машина приносила вам только удовольствие в течение этого времени, ее выбор должен быть максимально удачным.

Часто возникает вопрос о выборе между новым автомобилем и таким, бывшего в употреблении.

При покупке автомобиля, бывшего в употреблении, вы, безусловно, сильно экономите. Новое авто быстро обесценивается за первые годы. Бесспорно, новая машина требует меньше затрат на свое содержание и большинство проблем возникнет тогда, когда срок действия гарантии и на ее эксплуатацию завершится.

Но и в применяемой машине есть свои минусы. Нет гарантии, что она не попадала в аварии, километраж ее пробега является реальным, и что предыдущий владелец ухаживал за ней должным образом. Также могут быть такие скрытые проблемы, как изношенная автоматическая коробка передач и проблемы с двигателем, нельзя не заметить при пробном тест-драйве.

Аренда авто

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