Заботясь о своем здоровье, очень важно позаботиться и о собственном сне, в котором важную роль играет качественный матрас. Только с его помощью можно обеспечить себе здоровый сон, который позволит полностью восстановить организм в течение семи часов. Однако даже если вы покупаете хорошую модель, это не значит, что он будет одинаково служить вам на протяжении всего срока его использования. Качество изделия зависит не только от его цены, наполнителя и наличии пружинного каркаса. Для того, чтобы матрас прослужил долго, нужно не только чтобы он был качественным, но и правильно ухаживать за ним. Специалисты ТОП Матрас настоятельно рекомендуют не делать 5 вещей, которые уменьшают срок полезного использования изделия. Рассмотрим их.

Специалисты настоятельно рекомендуют не скакать на постели. Конечно, если мы говорим о взрослых людях, то достаточно неправильного сидения или непродолжительного стояния для того, чтобы вывести из строя пружинный каркас. В дальнейшем вы станете испытывать дискомфорт во время сна. Чтобы вывести каркас из строя, достаточно чтобы из всей конструкции было повреждено хотя бы одну пружину. Такой незначительный перекос повлечет за собой дальнейшее разрушение всего каркаса. Таким образом вы сможете пользоваться своим матрасом всего несколько недель после чего в местах перелома матраса могут возникнуть неравномерные и острые поверхности.

Наматрасник нельзя использовать вместо простыни. Люди часто используют чехлы как постель, спят на нем, однако во-первых это не гигиенично, а во-вторых и само изделие портится от чрезмерного поглощения влаги. Кроме этого, очень важно подбирать правильное постельное белье, которое позволит телу дышать и легко впитывать избыточную влагу.

Модель нужно выбирать в соответствии с размерами кровати. Если рама кровати будет неправильной, углы изделия будут стягиваться и выгибаться, что повлечет за собой и разрушение каркаса. Также очень важно использовать ламели под матрасом, а не цельные поверхности из ДСП или доски, поскольку в таком случае нижняя часть изделия не будет дышать.

Матрас нельзя сворачивать или сгибать. Наименьше сгибание матраса может привести к перекосу пружин каркаса, и в дальнейшем приведет к его деформации. Можно быть точно уверенным, что как только вы согнете матрас один раз, в месте сгиба пружины не смогут восстановиться в полной мере.



