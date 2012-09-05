Повреждения межпозвоночных дисков, например, при резком поднятии непомерных грузов, травмы позвонков, дегенеративно-дистрофические и воспалительные процессы в позвоночнике, например, при остеохондрозе, приводят к быстрой утомляемости при вождении машины и болевым синдромам в различных органах и частях тела в зависимости от того, какой сегмент позвоночника поврежден и выходы каких нервов переодически ущемляются. Однако неумение сидеть за рулем, неудобное кресло или длительное вождение вызывают не только болевые проблемы, но способствуют проявлению профессионального остеохондроза. Остеопороз костной ткани, который нередко возникает у людей старше 40-50 лет, особенно у женщин в климактерический период, также может приводить к быстрой утомляемости при вождении автомобиля.

Поэтому водителям, предрасположенным к заболеваниям позвоночника, необходимо тщательно подгонять под себя кресло руководствуясь прежде всего критериями удобства. Голова и шея должны лежать на подголовнике и/или шейном валике, спина - на слегка откинутой назад спинке сиденья, поясница - особенно должна быть подперта поясничным валиком. Бедра должны лежать на подушке сиденья в слегка приподнятом состоянии , но не быть раздвинутыми в стороны и не сползать вперед. Вес тела следует равномерно распределять между его двумя половинами, т.е. сидеть необходимо прямо, без наклонов в ту или иную сторону. С физиологической точки зрения спинка и подушка кресел должны быть достаточно жесткими, особенно для тех у кого проблемы с позвоночником. Этим критериям удовлетворяют немецкие автомобили. Американские и японские чаще всего страдают излишней мягкостью.

Руки следует держать прямыми лишь с небольшим изгибом в локте, направленным вниз, без напряжения и растопыривания в стороны, иначе они и плечевой пояс быстро устанут. Такое положение максимального удаления от руля дает и большую безопасность на случай лобового столкновения. «Лежание » на руле не дает лучшего обзора, а приводит к большей утомляемости позвоночника и к меньшему резерву безопасности. Если высота кресла и руля регулируются, то они также подлежат подгонке. Максимально разгружают позвоночник спортивные сиденья с ярко выраженной боковой поддержкой и поясничным валиком.