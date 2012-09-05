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Как правильно рассчитать стоимость перевозки груза перед отправкой
9 Декабря 2021

Выбирая перевозчика клиенты в первую очередь смотрят на тарифы и коэффициенты регионов. Новичку бывает сложно ориентироваться в показателях ценообразования, в конечном счете ожидания могут сильно разойтись с реально полученным счетом. Компания Фастранс не делает секретов из критериев формирования стоимости доставки. Когда клиент понимает, как начисляется сумма, он реально увидит, что с нами выгодно сотрудничать.

Критерии формирования стоимости

Чтобы произвести отправку груза, сначала определяют, будет ли он генеральным или сборным. В первом случае у всей отправки один собственник, во втором – их много. При генеральной отправке оплачивается амортизация машины в зависимости от продолжительности маршрута и расхода ГСМ. При сборном – стоимость перевозки делится на всех участников пропорционально размерам и массе отправляемых грузов.

Итак, что нужно указать для формирования стоимости отправки:

  • пункты отправления и назначения;
  • вес и габариты отправки;
  • является ли груз негабаритным;
  • нужна ли обрешетка, упаковка, палетирование;
  • откуда осуществляется забор груза и доставка (на склады или «от двери до двери»);
  • включена ли страховка (особенно для хрупких и ценных отправок).

Нужно иметь ввиду, что цены в зависимости от сезона могут разниться, так как зимой и межсезонье маршруты могут становиться труднопроходимыми и логисты используют объездные схемы. Это также отражается на размере стоимости.


Негабаритные грузы

Здесь при определении габаритов придется ориентироваться на параметры обрешетки. Негабаритные грузы не упаковывают в общие контейнеры и ящики, они часто требуют бережного обращения и не подразумевают установку чего-либо сверху. Потому с учетом пустого пространства над упаковкой под негабаритную отправку может выделяться больше места, чем груз занимает по факту.


Как самостоятельно определить стоимость доставки

На сайте Фастранс есть калькулятор, который поможет определить предварительную стоимость доставки. Цена может быть скорректирована после того, как менеджер уточнит детали. Возможно, клиент захочет добавить какие-то услуги или выяснится дополнительная информация по условиям перевозки груза.

Договор будет подписан после согласования всех деталей. Кроме того, что личный менеджер будет контролировать все этапы транспортировки, клиент может отслеживать перемещение в онлайн-режиме в личном кабинете сайта.


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