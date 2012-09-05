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Как правильно подобрать тормозную жидкость
17 Апреля 2020

Как известно, тормозная система, как и любой другой узел транспортного средства, подлежит регулярному техобслуживанию. Колодки, диски, шланги - это все давно изучено и пройдено. На повестке другой вопрос: какую тормозную жидкость выбрать, и где купить подходящую? За техническими комментариями мы обратились в интернет-магазин, который специализируется на поставках запчастей для тормозов.

Для начала несколько слов о самой тормозной жидкости. Согласно технологических карт периодического обслуживания машины, замена должна быть произведена раз в 24 месяца. За этот срок, по мнению автопроизводителя, свойства теряются, и залитый состав уже не в состоянии выполнять свои функции. На самом же деле, ситуация обстоит несколько иначе. Старая тормозная жидкость особо никого не тревожит, поэтому ее заменяют раз в, дай Бог, 3-5 лет, потому что какого-то видимого дискомфорта она не доставляет. При этом, в штатной тормозной системе вполне могут происходить негативные последствия, такие как: коррозия штуцеров и фитингов, разъедание резиновых уплотнителей, падение эффективности в конце концов. Все эти моменты списывают на что угодно, но только не на состояние жидкости. Поэтому заменять оную крайне рекомендуется максимум через 2 года эксплуатации. Так как из нашего опыта, спустя 16-18 месяцев жидкость уже приближается к критическому по содержанию воды.

Какую тормозную жидкость предпочесть и где купить? Чтобы не вдаваться в детали неорганической химии, разложим вопрос на более простые составляющие.

Сейчас на рынке все тормозные жидкости имеют обозначения DOT - DOT3, DOT4, DOT 5.1. Поэтому разберемся сначала с этими классами. DOT 3 - это стандарт, который был принят в 80-е годы м стал, по сути, классической тормозной жидкостью для большинства автомобилей. Позднее этот класс был доработан и получил новое обозначение DOT 4, и он актуален до сегодняшнего дня. Простыми словами, сейчас 95% автомобилей на конвейере получают тормозную жидкость ДОТ 4, которая полностью совместима и заменяема с прежней ДОТ 3. Поэтому, если вы планируете просто произвести замену и залить в систему жидкость, аналогичную оригинальной, то смело покупайте класс DOT 4 и вопрос будет решен.

Класс DOT 5.1. Самое важное, что нужно запомнить - этот стандарт полностью совместим с предыдущими ДОТами 3 и 4. Отличие 5.1 в том, что данная жидкость имеет пониженную вязкость, благодаря чему быстрее и без искажений передает импульс от педали тормоза к суппортам. Таким образом, если вы хотите повысить так называемое чувство педали и улучшить информативность торможения, то формула класса DOT 5.1 станет отличным решением для повышения эффективности тормозов. При это вполне доступным: цена тормозной жидкости 5.1 незначительно выше классический ДОТ 4.

Единственное уточнение для владельцев авто марок Peugeot и Citroen. Некоторые модели комплектовались собственный классом минеральной „тормозухи” LHM, которая не при каких условиях не может смешиваться с традиционными ДОТами 3, 4, 5.1 Поэтому данный момент уточняйте в инструкции к вашей машине.

Разумеется, вся вышеприведенная информация - упрощена и, вообщем, удобна для пользования рядовым автолюбителем. В случае же, если у вас есть желание углубиться и получить более детализированные знания, то приглашаем в наш интернет-магазин.

Tormozi.ua

Какую тормозную жидкость купить


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