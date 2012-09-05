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Как правильно подготовить машину к лету?
21 Января 2021
Теги: ПДД


Любой автомобиль нужно правильно готовить к летнему сезону, а вот как правильно это сделать, пойдет речь в данной статье.

Для каждого сезона, а к ним относят весну-лето и осень-зиму используют определенный вид резины. Очень часто автовладельцы либо не хотят, либо забывают поменять резину и в летнее время продолжают ездить на зимних покрышках. Это неизбежно влечет за собой лишние траты. Для ремонта Range Rover рекомендуем обращаться к официальным сервисам.

Именно поэтому, зимнюю резину нужно менять, как только наступит тепло и не будет заморозков.

Следующий этап подготовки – чистка радиатора от загрязнений и солевых отложений, которые накопились за зимний период. Так как зимой двигатель автомобиля вынужден работать на более высоких температурах, это может привести к закоксовывания моторного масла и появлению проблем с маслосъемными колпачками. Ремонт Land Rover FreeLander 2 можно провести тут: https://www.servicelandrover.ru/remont/freelander-2/.

Это можно предупредить, очистив радиатор от загрязнений. Такую работу выполняют двумя способами: при снятии радиатора и без снятия. Если радиатор не снимать, то сложность в работе увеличивается, а значит и повышается стоимость ремонта.

Третий этап подготовки автомобиля к лету – проверка антифриза в бачке радиатора. Так же проверить качество и количество охлаждающей жидкости.

ТО лучше проводить в весенний период. Новые автомобили осматривают в салон, где их покупали, а в подержанных автомобилях это можно сделать самостоятельно либо в автосервисах.

В зимнее время дороги в нашей стране посыпают песком, смешанным с солью и другими реагентами. Это отрицательно сказывается на кузовных элементах авто. Именно поэтому весной нужно осмотреть кузов автомобиля и его днище на специальном подъемнике. Если обнаружены очаги, следует незамедлительно провести соответствующий ремонт.

Для этого нужно купить качественный преобразователь ржавчины, провести обработку кузова и днища автомобиля. Желательно обратиться к специалистам, для полной диагностики состояния кузова, а при необходимости и обработать металлические поверхности.

Стекла фар также требуют ухода после зимы. За это время от соли и песка они могут помутнеть и засориться. Это отрицательно влияет на безопасность эксплуатации автомобиля. Решение данной проблемы есть - отполировать специальной шлифовальной машинкой или же обработать мелкой шкуркой вручную.

Полировку фар можно сделать как самостоятельно, так и в специализированном центре СТО. Стоимость такой процедуры достаточно приемлема.

Салон автомобиля также требует ухода после зимы, так как за этот промежуток времени может скопиться большое количество реагентов и химических веществ, занесенных в салон с обуви. Провести очистку салона можно просто как самостоятельно, так и на автомойках.

На самом деле подготовить автомобиль к лету не сложно. Необходимо вовремя заменить резину, отполировать фары, проверить и обработать при необходимости днище, провести полное ТО, очистить радиатор самостоятельно, провести замену технических жидкостей.

константин

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