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Как правильно обслуживать новый автомобиль
7 Марта 2020
Теги: авто

Вы недавно приобрели новый автомобиль? Поздравляем, вам повезло! Но восхищаясь им, не забывайте, даже свежий автомобиль необходимо правильно обслуживать. Вот простое руководство, которое поможет позаботиться о нем и сохранить в отличном состоянии.

Узнайте лучше свой автомобиль

В первую очередь необходимо внимательно изучить руководство по эксплуатации, которое содержит информацию о рекомендуемых сроках замены масла, фильтров, ремня ГРМ и о многих других вопросах, касающихся обслуживания вашей машины.

Регулярно посещайте автосервис

Нет ничего лучше, чем профессиональная помощь при обслуживании и ремонте авто. Доверьте регулярную замену масла и любое другие техническое обслуживание команде профессиональных автомехаников. Для выбора хорошей автомастерской вы можете попросить рекомендации у своих друзей и знакомых, либо можно выбрать СТО Минска на этом ресурсе.

Диагностика и ремонт подвески

Особое внимание в условиях наших дорог следует уделить ходовой части авто, так как это первое, что обычно выходит из строя. Поэтому проводите диагностику подвески регулярно. В Минске есть масса СТО, которые проводят диагностику бесплатно.

Обеспечьте последовательное обслуживание

После того как вы узнаете больше о своем автомобиле из руководства по эксплуатации производителя, будьте последовательны в его обслуживании. Создайте свой собственный контрольный список технического обслуживания автомобиля, который включает следующее:

- Замена масла и фильтров (следите за пробегом вашего авто, чтобы осуществлять замену масла своевременно);

- Замена ремня ГРМ (так же зависит от пробега);

- Замена резины (зима/лето) и проверка давления в шинах;

- Проверка тормозов;

- Проверка света.

Выберите хороший автосервис, в котором вам будут проделывать все вышеперечисленное.

Обращайте внимание на сигналы

Не игнорируйте такие сигналы, как загорающиеся индикаторы неисправностей на приборной панели, даже если вы не знаете, что они означают. Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы понять их значение, или посетите СТО для получения консультации и помощи. Если вы чувствуете какой-то запах или что что-то не так с вашим автомобилем, то лучше обратиться к специалистам немедленно. Это обеспечит сохранность вашего транспортного средства.

Помните, своевременное обнаружение неисправности и ее ремонт зачастую сэкономит ваши деньги в будущем. Выбор СТО в Минске велик и найти профессионалов не так сложно.


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