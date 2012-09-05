Как накрутить подписчиков в instagram.

В поисках многих ответов мы заходим в поисковую систему и задаем нужную комбинацию. Так и при поиске возможности создать свой бизнес в социальных сетях нам интересны возможные системы накруток.

Быстро и качественно можно накрутить инстаграм и для этого вам поможет новый интернет магазин продвижения и социального пиара http://zakazweb.ru, который предлагает огромный охват услуг в сочетании с быстрой обработкой заказов и гарантией качества, а так же тут самые низкие цены в рунете на сегодняшний день. Вы сможете заказать +1000 активных подписчиков на ваш инстаграм аккаунт всего за 225 рублей! Соц сеть инстаграм - это относительно молодая сеть и сейчас она является одной из самых популярных соц сетей в мире с огромным количеством пользователей, которое все время растёт. В интернет магазине Zakazweb только качественные и свежие базы данных живых подписчиков - никаких ботов! Поэтому можете не сомневаться что вы получите не просто подписки, а именно активную и платежеспособную аудиторию.





Основные условия выполнения заказа:

1) Ваш заказ будет выполнен в промежутке от 5 до 15 рабочих дней, в зависимости от объема заказа и загруженности системы.

2) Гарантия на накрутку в инстаграм - 6 месяцев! (имеется ввиду гарантия от списания и мониторинг заказа после его выполнения).

3) На момент выполнения магазином вашего заказа категорически запрещено пользоваться другими подобными сервисами!





На сайте есть удобная форма заказа, нужно только вставить ссылку на ваш аккаунт и галочками отметить нужную вам скорость выполнения и срок гарантии, после чего указать количество аккаунтов и нажать "заказать". К оплате принимаются почти все популярные ЭПС, в том числе Webmoney с минимальной комиссией 0.8%. В интернет магазине SMM услуг все предельно просто и удобно!

Ещё одной фишкой магазина является накопительная система баллов, которыми, в последствии можно оплачивать заказы и понять, что накрутка инстаграм может быть еще дешевле. Кстати накопленными балами можно оплатить любую услугу на сайте! При заказе 1 услуги на ваш личный счет начисляется 1-4 балла.





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2) Подарочные сертификаты, которые можно получить за разного рода заслуги на сайте, например за частые и объемные заказы.

3) Купоны на скидку в % (5-10%) или фиксированной валюте 10-25 рублей.