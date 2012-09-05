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Как правильно купить аккумулятор
20 Июля 2017

Выбор аккумулятора. Основные принципы

Важным элементом, обеспечивающим функционирование электрооборудования автомобиля и запуск двигателя, является аккумулятор. АКБ имеет достаточно большое количество характеристик, поэтому выбор зависит от конкретной модели автомобиля. Например, для того, чтобы купить аккумулятор в нижнем новгороде, можно воспользоваться удобными online-сервисами подбора по параметрам.


Когда требуется замена аккумулятора?

Как и любое другое техническое средство, акб требует своевременного обслуживания и замены по истечению срока эксплуатации или при выходе из строя. Для проверки заряда существует специальное техническое устройство – мультиметр. Некоторые модели оборудованы встроенным индикатором, что позволяет без дополнительных средств определить уровень электролита и сделать вывод о необходимости замены. Как правило, зеленый цвет индикатора говорит о достаточном заряде, белый – о низком, а чёрный цвет появляется тогда, когда аккумулятор разряжен. В последних двух случаях требуется подзарядка или покупка нового агрегата. Способ проверки по плотности является очень распространенным при измерении уровня электролита. Большинство руководств и статей советуют применять метод, так называемой, нагрузочной вилки. Такой способ дает возможность не только измерить остаток заряда, но и емкость для осуществления функций запуска.


На что обратить внимание при выборе АКБ?

Выбирая новый аккумулятор стоит обратить внимание на модели популярных производителей. К основным характеристикам при подборе определенного вида являются:

  • Уровень напряжения (обычно выпускаются аппараты на 6В, 12В, 24В)
  • Обратная или прямая полярность
  • Емкость в ампер/часах (в большинстве случаев этот параметр находится в диапазоне от 2 до 300)
  • Вес устройства является немаловажным параметром при выборе, разные аппараты могут значительно отличаться по данной характеристике
  • Размеры для установки в пазы позволяют подобрать АКБ для модели автомобиля. Так как требуется качественная установка, следует обратить внимание на то, какие габариты допустимы для размещения под капотом и не будут перекрывать доступ к остальным элементам.

Кроме того, следует ориентироваться на удобство работы с компанией, гарантийные сроки, бесплатную установку, предоставляемую магазином для обеспечения корректной работы устройства на протяжении всего срока эксплуатации.


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