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Как правильно балансировать колеса?
14 Августа 2021
Теги: авто

Правильная балансировка колёс – это залог комфортной езды. Даже новые покрышки, камеры и диски не имеют идеального баланса. Этот фактор негативно воздействует на элементы подвески, приводит их к износу ступичный подшипник.


Типы балансировки

Чтобы избежать преждевременного износа и трат на замену деталей, необходимо своевременно восстанавливать баланс. Существует несколько типов процедуры.

Статистический дисбаланс образуется, если вес колёс по оси неравномерный, с тяжёлыми участками. С набором скорости эти места будут бить по проезжей части. Чтобы избавиться от дискомфорта, необходимо обратиться в сервисный центр. Мастера с помощью автоматического оборудования проведут диагностику и определят проблемные участки колеса. После этого, установят специальные балансировочные грузики для шиномонтажа:

• с кронштейном;

самоклеящиеся балансировочные грузики.

Динамическую балансировку выполняют не все шиномонтажные мастерские, так как процедура требует современного дорогостоящего оборудования. Чаще всего, динамический дисбаланс возникает на широких колёсах.

Финишная проводится после динамической и статистической балансировки. Автомобиль поднимают на кронштейн, пол него устанавливают балансировочный стенд. Затем, колеса раскручивают до 90 км/ч, а оборудование автоматически выявляет места крепления груза.

На крупногабаритном транспорте используют автоматическую балансировку. Мелкими гранулами засыпают колесо и раскручивают его. На проблемные места устанавливаются балансировочные грузики на грузовые колеса.

Грузы для устранения дисбаланса подбирают в зависимости от материала дисков. Биение штампованных дисков устранят элементы с прижимной пружиной. Такие же груза используют на стальные диски. Они могут быть цельными и разъёмами. Грузики на литые диски используют те, которые оснащены прижимной скобой или самоклеящейся поверхностью.


Когда необходима балансировка?

Производители рекомендуют балансировать колеса каждые 15 тысяч км пробега. Но, по факту, водителю необходимо руководствоваться собственными ощущениями. Если не ощущается биение в руле, то балансировку проводить нет смысла. А необходима она, когда:

• пройденное расстояние превысило 15 тыс. км;

• колеса попали в глубокую яму на высокой скорости;

• в руле ощущаются вибрации или биение;

• автомобиль не оснащён АБС.

Своевременная балансировка устранить биение рулевого колеса, преждевременный износ подвески. Правильно распределить баланс внутри шин помогут грузы. Определить расположение элементов поможет оборудование шиномонтажных мастерских.


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