У букмекерской конторы Parimatch есть удобная платформа для смартфонов беттеров. Для установки не требуется специальных знаний, преимущества наличия ПО под рукой очевидны. Там есть полезная информация по спортивным дисциплинам, если ее недостаточно можно перейти на тематические ресурсы. Например, на The Big Lead собраны статистические данные по американским видам спорта. Что касается преимуществ мобильного приложения, то о них немного ниже.

Как зарегистрироваться в мобильном приложении «Париматч»

Зарегистрированным на основном ресурсе Париматч клиентам не нужно повторять процедуру после инсталляции приложения. Достаточно пройти авторизацию, указав свои логин, пароль. При отсутствии аккаунта необходимо скачать приложение Париматч, зарегистрироваться, верифицироваться, привязать к кабинету номер сотового телефона. Нужно указывать правдивые данные о себе, придумать секретный вопрос и индивидуальный пароль.

Для верификации понадобится электронный ящик, фотографии документов, терпение, пока администрация проверит данные. В случае затруднений можно подойти в офис, пройти процедуры там со специалистами БК.

Мобильное приложение для Android и IOS

Версии утилиты для телефонов скачиваются с сайта БК бесплатно. В категории «Мобильный беттинг» есть специальный файл для Android. Оперативность инсталляции, нетребовательность программы хорошо сотрудничают со всеми моделями смартфонов. Если гаджет блокирует загрузку, в настройках нужно открыть раздел «Пароли и безопасность», разрешить инсталляцию из сторонних источников.

Игрок может заключать пари на все виды спорта, в том числе паралимпийские и киберспортивные дисциплины, пополнять депозит, получать и выводить выигрыш. Отличным информативным ресурсом о перечисленных дисциплинах считается Reddit.com, он отлично адаптирован под телефонную утилиту.

Для IOS платформу можно скачать на одном из семи языков. Полное повторение основного функционала сайта позволяет вносить и выводить средства, заполнять купоны, получать бонусы, менять настройки, использовать авторизацию и многое другое. Необходимая версия для установки от 9.0 и выше.