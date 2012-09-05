Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Как пользоваться мобильным приложением Parimatch




Как пользоваться мобильным приложением Parimatch
18 Февраля 2021
Теги: ПДД

У букмекерской конторы Parimatch есть удобная платформа для смартфонов беттеров. Для установки не требуется специальных знаний, преимущества наличия ПО под рукой очевидны. Там есть полезная информация по спортивным дисциплинам, если ее недостаточно можно перейти на тематические ресурсы. Например, на The Big Lead собраны статистические данные по американским видам спорта. Что касается преимуществ мобильного приложения, то о них немного ниже.

Как зарегистрироваться в мобильном приложении «Париматч»

Зарегистрированным на основном ресурсе Париматч клиентам не нужно повторять процедуру после инсталляции приложения. Достаточно пройти авторизацию, указав свои логин, пароль. При отсутствии аккаунта необходимо скачать приложение Париматч, зарегистрироваться, верифицироваться, привязать к кабинету номер сотового телефона. Нужно указывать правдивые данные о себе, придумать секретный вопрос и индивидуальный пароль.

Для верификации понадобится электронный ящик, фотографии документов, терпение, пока администрация проверит данные. В случае затруднений можно подойти в офис, пройти процедуры там со специалистами БК.

Мобильное приложение для Android и IOS

Версии утилиты для телефонов скачиваются с сайта БК бесплатно. В категории «Мобильный беттинг» есть специальный файл для Android. Оперативность инсталляции, нетребовательность программы хорошо сотрудничают со всеми моделями смартфонов. Если гаджет блокирует загрузку, в настройках нужно открыть раздел «Пароли и безопасность», разрешить инсталляцию из сторонних источников.

Игрок может заключать пари на все виды спорта, в том числе паралимпийские и киберспортивные дисциплины, пополнять депозит, получать и выводить выигрыш. Отличным информативным ресурсом о перечисленных дисциплинах считается Reddit.com, он отлично адаптирован под телефонную утилиту.

Для IOS платформу можно скачать на одном из семи языков. Полное повторение основного функционала сайта позволяет вносить и выводить средства, заполнять купоны, получать бонусы, менять настройки, использовать авторизацию и многое другое. Необходимая версия для установки от 9.0 и выше.

константин

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Как выгодно и быстро продать а... - константин (+230)
Где онлайн обменять электронну... - константин (+158)
вавада зеркало - константин (+172)
Как правильно подготовить маши... - константин (+132)
История проституток Москвы... - Антон Сурков (+166)
Регистрация ООО - константин (+147)
Как гражданину Республики Бела... - константин (+146)
Выбираем хорошее авто... - константин (+158)
Какие прогнозы на чемпионат Ев... - константин (+186)
бухгалтерский аутсорсинг и юри... - константин (+214)
Очистители воздуха от Панасони... - константин (+214)
Типы дорожных знаков... - константин (+219)
Преимущества газосиликатных бл... - константин (+602)
Освещение для прихожей... - константин (+623)
Чем автоломбард отличается от ... - константин (+148)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке