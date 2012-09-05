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Как получить водительское удостоверение в автошколе
16 Февраля 2017

Как всем нам хорошо известно, для того, чтобы получить водительское удостоверение в нашей стране, необходимо в обязательном порядке пройти курс обучения в какой-либо автошколе.  Стоит сказать, что от процесса обучения в автошколе в будущем будет зависеть не только Ваша безопасность, но и безопасность всех участников дорожного движения, поэтому к выбору места обучения управления транспортным средством нужно подойти с максимальной ответственностью. Не смотря на то, что в последние годы из-за введения новых государственных стандартов, количество автошкол в нашей стране резко снизилось, их по-прежнему немало, поэтому у людей, желающих стать водителями, нередко возникают определенные проблемы с их выбором. О том, как сделать оптимальный выбор, поговорим в этой статье.

Как выбрать?

При поиске автошколы ни в коем случае не стоит делать основным критерием ее местоположение. Многие люди выбирают из автошкол, которые расположены поближе, что в корне не правильно. В такой ситуации лучше всего поспрашивать друзей и знакомых, которые недавно получили водительское удостоверение, а также прочесть отзывы в интернете, но только на нейтральных страничках, а не на сайтах непосредственно автошкол.

Определившись с предварительным списком автошкол, среди которых придется сделать выбор, обойдите их и не постесняйтесь задать некоторые вопросы. В добросовестных автошколах, сотрудники ничего не скрывают и всегда подробно отвечают на все интересующие вопросы. В первую очередь необходимо поинтересоваться о наличии государственной аккредитации и полноценной учебной площадки с эстакадой. Не стоит принимать во внимание различные стенды и плакаты в здании, а также на вывески «Государственная», «РОСТО», «ДОСААФ». Сильно заниженная стоимость и короткие сроки обучения, должны вызвать у Вас подозрение. Также следует обратить внимание на наличие филиалов у автошколы. Если у нее их сравнительно много, то это говорит в первую очередь о том, что у нее грамотное руководство, а соответственно и привлекательные условия на фоне конкурентов.

Чего не стоит делать?

Выбирая себе автошколу ни в коем случае не надо торопиться с окончательным решением.  Лучше всего, подробно проанализировать все имеющиеся предложения, и принять грамотное взвешенное решение, которое позволит Вам через некоторое время стать хорошим водителем без внушительных затрат денежных средств.

 


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