Современный автомобильный рынок позволяет приобрести машину в любой точке мира. Но теперь возникает вопрос: как её доставить в пункт назначения за многие тысячи километров?

Ниже, мы рассмотрим методы перемещения автомашины.

Когда планируется приобретение в другом регионе, или даже в другой стране, будущий автовладелец предварительно анализирует, каким образом ему доставить транспортное средство к месту пользования. Если проблему переориентировать в задачу – всегда можно найти несколько вариантов решения этого вопроса.

У каждого варианта есть и плюсы и минусы, поэтому владелец, имеет выбор, который будет выгоден, исходя из маршрута и сложности доставки. Услуги автовоза.

Проанализируем возможные разновидности перевозки:

1. По автодороге

Лучшей гарантией сохранности автомобиля является перевозка в специальном контейнере. Правомерность подтверждается договором, доверенностью автовладельца и актом приёма-передачи транспортного средства к транспортировке. Если доставка в контейнере по ряду причин невозможна, транспортировать можно автовозом или эвакуатором. Универсальность заключается в возможности доставки машины в любой населённый пункт. Либо можно доверить авто транспортным компаниям. Пример тут.

2. Транспортировка по железной дороге

Для перемещения железной дорогой используются специальные вагоны и полувагоны. Преимущества такой транспортировки в высокой грузоподъёмности, наличием вариантов и выгодной ценой в сравнении с другими методами. В случае отсутствия железнодорожного сообщения, такой способ целесообразно комбинировать. Эвакуатором автомобиль транспортируется до ближайшей железнодорожной станции, откуда уже железной дорогой в специальном вагоне направляется в пункт назначения. Несмотря на описанные сложности, такой метод является самым популярным и безопасным в России.

3. Доставка самолётом

Перемещение транспортного средства по воздуху используется крайне редко, хотя и считается самым быстрым способом. Авиаперевозку используют при международных маршрутах, где требуется таможенное оформление или крайне-быстрое перемещение на большие расстояния. Из недостатков предложения нужно отметить ограниченность по габаритам, массе транспортного средства и высокой стоимости услуги.

4. А если по морю?

Ещё один не частый способ транспортировки. Но это лучший способ доставки автомобиля с другого континента. Перевозить морем дешевле, если не принципиально время доставки, такой способ гораздо выгоднее авиаперевозки. Ну а затем, по территории России, автомобиль можно транспортировать любым из описанных в статье способом.

5. Перегон автомобиля самостоятельно

Самым бюджетным способом автовладельцы считают перегнать машину своим ходом самостоятельно. Будущий владелец приезжает к месту продажи, приобретает и ставит транспортное средство на учёт, покупает полис ОСАГО и сам уезжает за рулём. Это идеальный вариант, если машину перегонять из соседнего региона. Но если машину необходимо доставить из Владивостока в Рязань?

Здесь уже необходимо ориентироваться на собственный водительский опыт. Не каждый, даже опытный водитель в силах находится за рулём десятки часов. Кроме того, даже с новой машиной могут случиться поломки, которые в дороге самостоятельно устранить не получится.

Выбирая автомобиль за многие тысячи километров от места назначения, лучше делегировать перемещение железного коня компаниям, специализирующимся на перевозках автотранспорта.

Грузовые автомобили, транспортируются аналогично перевозке легкового автомобиля.

Источник: https://nurtrans.kz/



