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Как отремонтировать офисное кресло. Проблемы с компьютерным креслом и их самостоятельное устранение.
23 Марта 2017
Теги: Игры

ПРОСЬБА К ВЕБМАСТЕРУ - если это возможно, разместить в статье картинки.

Компьютерные кресла являются довольно сложными устройствами, которые имеют свойства изнашиваться и выходить из строя. Какие только эмоции не выплескивает человек, когда во время интересной игры или рабочего процесса ломается твой стул. Но это не стоит потраченных нервов, ведь нужны всего лишь ваши руки и набор инструментов, чтобы быстро и дешево устранить поломку.


Типичные поломки, мешающие хорошей работе вашего стула и раздражающие пользователя:




    • Сломано колесо;


    • Шатается спинка сиденья и регулировка по высоте;


    • Кресло не держит высоту;


    • Кресло накренилось в сторону, сломан газлифт, крестовина или внутренний каркас.

    Чтобы приступить к устранению таких неполадок при ремонте офисного кресла, вам понадобится:




      • Отвертка


      • ВД-40


      • Болты


      • Разводной ключ

      Если что-то из вышеперечисленного отсутствует, вы легко можете купить в магазине запчастей для офисных кресел, потому как такие мелочи вам понадобятся еще не раз:




        • Газлифты ( примерная стоимость от 300 до 25000 рублей);


        • Механизмы (по цене от 300 до 5000 рублей);


        • Крестовины (цена примерно такая же как и у различных механизмов).



        Поломка номер один. Сломанное колесо.


        - Перед ремонтом офисного кресла переверните его колесами вверх;

        - Удалите любой мусор, который может вызвать тормоз колеса.

        - Смажьте ось стержня колеса с помощью WD-40. Иногда ржавчина или грязь могут быть причиной проблемы;

        - Снимите колесо, если ни одна из вышеперечисленных работ не сработала. Ось может быть повреждена, так что снимайте колесо путем вытягивания или отстегните с помощью отвертки. Если штанга загнута, придется её заменить.


        Поломка номер два. Шатающаяся спинка сиденья.


        При такой неполадке вам необходимо следовать инструкции:

        - Затянуть болт на задней части стула, закрепить шатающуюся спинку сиденья;

        - Прикрутите болтом небольшой кусок фанеры к нижней части стула, в отверстия снизу. Это позволит избежать каких-либо шатаний при раскачивании в кресле.


        Поломка номер три. Сломанный гидравлический лифт или сбилась регулировка высота.


        - Переверните кресло колесами вверх;

        - Удалите базу путем откручивания и снятия с нижней стороны. Это позволит оставить только нижнюю часть баллона, который отвечает за регулировку высоты;

        - Сделать поворот цилиндра, используя разводной ключ, чтобы ослабить его и использовать WD-40, чтобы помочь ослабить его;

        - Удалить дефектный цилиндр, а когда он будет ослаблен - заменить.

        Но вместе с тем, при должном уходе и правильной эксплуатации кресла, таких видов поломок можно и вовсе избежать. Для этого нужно выполнять несложные рекомендации производителей. Во-первых, с самого начала пользования учитывать максимально допустимую нагрузку купленной модели. Во-вторых, учитывать качество обивки, которое должен быть высоким для длительной работы на стуле. В-третьих, чтобы избежать такой частой проблемы как выход из строя работы колесиков, нужно устанавливать кресло на специальный коврик. И последнее, чтобы кресло всегда удерживало вас на нужной высоте, во время меняйте пневмопатрон. Если следовать всем рекомендациям, Ваше кресло прослужит очень долго!

        Если же вопрос ремонта все же стоит перед Вами, то советуем обращаться к профессионалам. Опытные мастера  из фирмы http://remontkresla.ru/ починят компьютерное кресло быстро, качественно и с гарантией на все виды работы.

        Константин

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