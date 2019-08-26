В жизни человека может произойти огромное количество критических ситуаций, одной из которых является выход из строя замка входной двери, из-за чего владелец просто не может попасть внутрь своего дома. К счастью, к этой ситуации можно подготовиться заранее и разобраться в том, как действовать при возникновении подобных проблем и что делать для того, чтобы не только как можно быстрее их решить, но еще и не усугубить, так как это довольно распространенное явление.





Почему ломается врезной замок

Существует множество ситуаций, из-за которых может сломаться врезной замок https://domzamkov.com/product-category/vreznye-zamki/, так как по сегодняшний день еще не было придумано идеальных механизмов и вряд ли они появятся в ближайшем будущем. При этом стоит отметить, что механизмы крайне редко ломаются «внезапно», так как практически всегда можно диагностировать скорую поломку. Зачастую механизм начинает слегка заклинивать или ключ не получается свободно повернуть. Если же владелец не проводит регулярное профилактическое обслуживание своего замка, его заклинивание – это только вопрос времени.





Что делать?

Если вы увидели, что ваш врезной замок серьезно заклинило, в первую очередь, нужно запомнить, что в такой ситуации просто запрещено прикладывать какие-то серьезные физические усилия для открытия двери, так как в большинстве случаев это только усугубляет ситуацию. Если обычного усилия недостаточно для того, чтобы нормально вскрыть дверь, то чрезмерные усилия приведут только к ухудшению и без того неприятного положения.

Если замок плохо работает из-за воздействия на него влаги, то в таком случае можно попробовать воспользоваться стандартным феном. Особенно актуальным будет это решение для деревянных дверей, в которых такая проблема является достаточно распространенной. Также можно вместо фена использовать любое другое обогревательное оборудование.

Если же поломка возникла в конструкции железной двери, то в таком случае выбирать, что делать, нужно, отталкиваясь от особенностей замочного механизма:

прочистить жесткой щеткой щели, чтобы убрать оттуда всю попавшую краску и скопившуюся пыль;

смазать механизм машинным маслом;

попытаться выдернуть застрявший ключ плоскогубцами, если проблема в том, что небольшой кусок металла остался внутри щели;

высверлить личинку и заменить ее новой.

В любом случае лучшим решением будет обращение к квалифицированным специалистам, которые точно знают, как правильно вскрывать двери в случае их заедания, причем сделать это быстро и с гарантированным результатом.



