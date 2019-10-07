Несмотря на все экономические потрясения последних лет, наши граждане все чаще задумываются об организации собственного тела, так как оно позволяет получить не только прибыль, но и чувство личной независимости. И нередко идеей такого бизнеса становится открытие магазина разливного пива.

Причина такого выбора легко объяснима: исследования маркетологов доказывают, что в нашей стране ежегодно увеличивается потребление пива, причем потребители все чаще отдают предпочтение именно разливному напитку. Также высок спрос на продукцию так называемых «крафтовых» пивоварен, сбыт которой часто приносит немалые прибыли магазинам.

Выбор надежного поставщика

Чтобы обеспечить магазин лояльными клиентами и, соответственно, постоянной прибылью, к выбору поставщика следует относиться предельно тщательно. Несколько снизить риски можно, следуя несложным правилам:

Если планируется открытие магазина, направленного на объемы продукции, целесообразнее найти выход на прямых представителей крупных заводов-изготовителей пива. Они есть практически в каждом регионе, так что особых сложностей с этим нет. В случае же, когда предполагаемая целевая аудитория – ценители высококлассных редких сортов, лучше делать упор на продукцию или каких-то местных заводов (зачастую они предлагают отдельные сорта барного пива), или же крафтовых пивоварен. Вне зависимости от типа поставщика, он должен присутствовать на рынке не менее пяти лет.

Поставщика нужно выбирать по принципу лучшего отношения стоимости продукта к цене доставки. Нет никакого смысла брать дешевое пиво, если цена его доставки нивелирует предполагаемую прибыль.

Чем больше способов оплаты предлагает поставщик, тем лучше. Нужно лишь помнить, что крупным заводам выгодно работать лишь с крупными партиями, и только в этом случае они идут навстречу и могут поставлять продукт на самых выгодных условиях.

Следует работать лишь с поставщиками, предлагающими лучший ассортимент и постоянно работающими над его расширением.

Необходимое оборудование и выбор подходящего для магазина места

Чтобы открыть магазин разливного пива, много оборудования не потребуется:

Охладитель (на первое время до шести контуров) и баллон углекислого газа.

Колонна на необходимое количество кранов (на 10, к примеру, если продается 10 сортов пива).

Пеногасители и краны.

Холодильные камеры для охлажденных закусок и бутылочного пива.

Витрины, барная стойка и другая мебель (при необходимости).

На первое время этого хватит. А вот с выбором подходящего места все несколько сложнее:

Наилучший выбор – проходная, оживленная улица.

В отличие от обычных магазинов, для пивной точки неплохо подойдет и обычный спальный район. Люди наверняка будут туда наведываться после тяжелого трудового дня. В этом случае советуем выбирать новостройки: контингент там намного спокойнее и платежеспособнее.

Используя онлайн-карты, необходимо оценить плотность пивных в потенциально выбранном месте. Если их много, то шансы удачного бизнеса крайне невелики. Нужно будет искать более подходящую точку.

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