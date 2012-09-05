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Как оформляется залог ПТС под денежные займы
5 Марта 2020
Теги: авто

Альтернатива кредитов под залог автомобилей – это деньги под залог ПТС, для получения которых собственнику транспортного средства необходимо оставить кредитной организации такой документ. Несмотря на то, что сам автомобиль при этом остается у владельца и кредитор на имущество не претендует, машина должна соответствовать определенным требованиям, в соответствии с которыми будет определяться размер кредита.


Процедура оформления

С юридической точки зрения автовладелец предоставляет кредитору свой автомобиль в качестве залога, но при этом нет необходимости отдавать его на хранение. Достаточно оставить только ПТС, а автомобилем можно пользоваться, как и раньше.

До тех пор, пока кредит полностью не будет погашен, собственник может эксплуатировать авто в личных целях, но с ограничением в правах на продажу, дарение и обмен. После выплаты кредита такие ограничения снимаются, а бывший заемщик получает ПТС обратно.

Многие организации, выдающие займы под ПТС, могут выдвинуть в качестве одного из условий обязательное наличие страховки автомобиля, но на практике такое встречается только в банках. МФО и автоломбарды такую страховку не требуют, особенно для недорогих машин. В то же время при наличии действующей страховки можно рассчитывать на более выгодные условия – будет одобрен более высокий кредит, изменятся в выгодную для заемщика сторону условия погашения займа.

Чтобы получить деньги под залог ПТС не нужно соблюдать жесткие требования для самого заемщика. Необходимо, чтобы были соблюдены только три условия:

  • Отсутствие статуса банкротства;
  • Возраст от 18 до 75 лет;
  • Регистрация на территории РФ и наличие российского паспорта.

Запрос на предоставление документального подтверждения официальной занятости такого гражданина обычно не производится, кроме того – может не уделяться внимание и кредитной истории заемщика. Это объясняется тем, что автомобиль с момента оформления договора займе потенциально является собственностью кредитора. На практике право владения транспортным средством переходит к организации, выдавшей кредит, только если заемщик полностью игнорирует условия договора и допускает серьезные просрочки.

Если все условия устраивают обе стороны – такой кредит может быть оформлен в течение нескольких дней. Большинство организаций готовы подготовить договор и выдать деньги в день подачи заявки, но в случаях, если одно из требований касается проверки кредитной истории и платежеспособности клиента, может проводиться предварительная проверка, которая может занять несколько недель.


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