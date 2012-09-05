Современному миру – современные люди. Навыки и умения, которые еще 30 лет назад имели четкую гендерную ориентированность, сейчас становятся доступными для всех. Один из таких навыков – вождение автомобиля.

В один прекрасный день ваша любимая девушка вдруг вспоминает, что лет эдак "–дцать" назад по наставлению родителей она проходила курсы по вождению и даже справка о сдачи внутреннего экзамена где-то пылится… «Дорогой, а ты не мог бы напомнить, куда дергать этот рычаг и где педаль газа? А, это тормоз… Точно-точно, я уже вспоминаю! Видишь, все не так сложно!».

Следом вы слышите характерный хруст шестеренок новенького железного коня, а цензура старательно запикивает ваши эмоциональные реакции. Бывает и такое, что подруги девушки или коллеги повально записываются в автошколу и, разумеется, ее одолевает чувство, называющееся «а чем я хуже? К тому же, у нас как раз есть первый взнос для покупки авто в кредит!».

Или: «А ты будешь иногда давать мне свою машинку…?». Так или иначе, не в силах противостоять вполне благородным стремлениям своей половинки, потому что себе дороже, вы задумываетесь о том, каково все это будет и как скажется на вашей психике и бюджете.

Не будем напоминать, что именно про женщин за рулем ходит множество невообразимых, любопытных и порой печальных историй. Излишне также подчеркивать наличие различий между М и Ж на любом уровне каждодневного функционирования.

Итак, улыбнулась ли вам удача и у вас появилась необходимость по долгу службы обучить женщину вождению автомобиля, или же вы, собравшись с духом, приняли великодушное решение поделиться своим авто со второй половинкой, так или иначе, для максимально успешного обучения вам следует взять на заметку несколько нюансов.





Эмоциональный фон

Он должен быть, как минимум, ровным. Будем реалистами: обучать женщину вождению – дело не сказать, чтобы очень веселое, поэтому ваша задача №1- постараться создать благоприятную эмоциональную атмосферу для обучения. Спокойная, относительно тихая обстановка без лишних слов и резких интонаций. Договоритесь с самим собой. Придумайте себе, в конце концов, вознаграждение, которое гарантированно будете получать после каждого занятия.

Подсказка-условие: будьте терпеливы, настройтесь на рабочий лад.

Женщины, как и мужчины, эмоционально переживают различные события, но делают это по-разному: мужчины, скорее всего, не покажут свои эмоции и будут втайне закипать вулканическими потоками, а женщины покажут вам свои чувства во всей красе и даже преувеличат их так, что мало вам точно не покажется.

В ситуации обучения мужчины инструктор может позволить себе по-свойски прикрикнуть на ученика и ничего страшного, в общем-то, не случится. На женщину тоже можно прикрикнуть, но реакцию ждите настолько противоположную, насколько можете себе представить. В лучшем случае дело обернется обидой, в худшем – грандиозным скандалом с переходом на личности.

Но поскольку мы, во что бы то ни стало, все же рассчитываем обучить нашу женщину вождению, берем на вооружение понимание того, что терпение поможет, в первую очередь, вам донести нужную информацию в максимально чистом виде, а женщине будет легче вам довериться и, соответственно, она быстрее обучится. Постарайтесь держать себя в руках, не срывайтесь.

Помните, что вы – гораздо более опытный человек с отработанным навыком вождения, а девушке, как и любому другому новичку, разумеется, непросто сразу объять очевидные для вас знания.





С чего начинать обучение?

Всегда помним про подсказку выше. Не забывайте, что выполнение данного условия обеспечит максимально быстрое, эффективное и комфортное обучение, которое по логике начинается с изучения ПДД и чуть позже следует приступать к самому навыку управления автомобилем.

Определите срок, в течение которого вы собираетесь это сделать, и старайтесь ему соответствовать. Например, к началу 2018 года средний срок обучения в автошколе равен 5 месяцам с учетом теоретической и практической подготовки. Имеенно таких сроков вам стоит придерживаться.

Однако, если потребуется помощь специалистов по вождению, то такую информацию можно всегда найти в интернете. Например, на данной странице у вас есть возможность ознакомиться с ценами на автошколу http://xn---36-5cdjzm8d.xn--p1ai/ либо на другом интересующем вас ресурсе.

Правило №1: будьте готовы отвечать на любые вопросы максимально просто и понятно.

Вопросов будет очень много и очень разных, начиная с изучения Правил Дорожного Движения, с приобретения которых и начинается обучение. Ваша задача терпеливо, без углубления в ненужную женщине информацию о ДВС, коленчатых валах, октановом числе бензина и т.д. ответить на заданный вопрос.

Не перегружайте ее излишними подробностями – отложите на потом, если будет в них необходимость. Будьте всегда готовы сориентировать ее в лево-правом пространстве, напомнить расположение педалей. Со временем эти вопросы самоликвидируются, но поначалу они, как правило, имеют место быть. Помните, у дамы, в отличие от мужчины, нет опыта сборки и разборки «Москвича» в дедушкином гараже (к сожалению или к счастью).

Также порекомендуйте установить приложение на телефон с экзаменационными билетами и, как сказано выше, будьте готовы отвечать на самые разные вопросы.

Правило №2: женщина должна комфортно себя чувствовать в автомобиле, поэтому помогите ей настроить сиденье так, как ей удобно.

Вкратце расскажите о базовом устройстве автомобиля, приборной панели и ее лампочках, расположении педалей.

Если автомобиль на механической трансмиссии, уделите особое внимание педали сцепления и навыку плавности переключения передач. Независимо от типа трансмиссии, объясните и покажите, как переключаются передачи/режимы. Будьте терпеливы и держите себя в руках!

Объясните, какая нога, с какой педалью работает. Ни в коем случае нельзя допустить формирование привычки неправильной работы ног с педалями – это может привести к плачевным последствиям!

Уделите особое внимание ручному тормозу, предоставьте женщине возможность потренироваться опускать и поднимать рычаг. С непривычки ей, скорее всего, будет непросто это делать. Терпение!

Обязательно осведомите женщину о звуковом сигнале и покажите, как он работает, объясните, в каких ситуациях он используется.

Правило №4: хвалите и подбадривайте девушку за проявляемую инициативу и любопытство, как бы тягостно вам это ни было.

Это усилит ее мотивацию к обучению, а сам процесс пройдет гораздо приятнее, потому что женщины особенно чувствительны на похвалу, а непременно положительная эмоциональная реакция на неё поднимет настроение и вам, то есть, предотвратит нежелательную ссору.

Правило №5: что бы ни случилось, не надо пугать женщину.

Свести к нулю фактор стресса при обучении вождению, к сожалению, не представляется возможным, потому что сам процесс познания нового – это выход из зоны комфорта, где тревожность и страх будут присутствовать постоянно, пусть в относительно небольших дозах.

Посему, любой другой стресс по мере обучения должен быть минимизирован, ибо, как мы все знаем, на нервах порой происходят очень глупые и даже непоправимые вещи. Если что-то пошло не так, спокойно остановите автомобиль и терпеливо объясните девушке, что не так она сделала и почему так делать больше не стоит.

Правило №6: независимо от того, занимаетесь вы на специальной или импровизированной площадке, места для вождения должно быть более чем достаточно.

Дайте женщине время привыкнуть к габаритам автомобиля. Поначалу ей может казаться, что места для маневра недостаточно. Там, где вы развернулись бы даже не думая, девушка может засомневаться или вовсе отказаться от данной затеи. Терпение! С опытом подобного рода сомнения также самоликвидируются, а пока постарайтесь ей помочь быть немного увереннее в своих действиях.





На финишной прямой

В жизни нет ничего невозможного и научить женщину управлять автомобилем – не исключение. Стоит немного оглянуться, как вы увидите, что экзаменационные билеты девушка решает уже без ошибок, ПДД отскакивают от зубов, автомобиль движется ровно и не дергается, головой на кочках уже никто не бьется, а глаза вашей женщины светятся от счастья и признательности.

Если не верите, то не бойтесь убедиться в этом на своем опыте. Указанные выше рекомендации помогут вам добиться своей цели и, поверьте, женской благодарности за ваше терпение и упорство не будет предела!



