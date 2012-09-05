Каждому устройству с движущимися частями необходима обкатка. Конечно, после покупки мопеда, например на сайте dvako.com.ua, можно не беспокоиться о правильной подгонке деталей.

Деформация механических узлов может произойти позже, как результат запредельных нагрузок. Именно по этой причине на первых этапах использования нужно обеспечить нагрузку, которую рекомендует завод-изготовитель.

Необходимость обкатки

Обкатка нужна для того чтобы произошла притерка движущихся деталей. Благодаря притерке дефекты на поршневых кольцах и стенках цилиндра втираются, обеспечивая сохранение нужного уровня компрессии.

Обкатку необходимо проводить не только после покупки нового мопеда дельта, но и после проведения капитального ремонта, когда заменены кольца поршней и другие мотодетали, чтобы они также смогли притереться.





Какие процессы происходят во время обкатки Дельты

Растяжение цепи до оптимального состояния. Послабление болтовых соединений при вибрациях. Прокладки принимают форму щелей, в которых находятся. Выгорание всех избытков моторного масла. Растяжение тросиков, вследствие чего рулевые рычаги получают небольшие люфты. Притирка всех соприкасающихся деталей. Выход двигателя и трансмиссии на рабочие параметры.



Правильная обкатка Дельты



Весь процесс состоит из 4 фаз. Перед тем как впервые сесть за руль нового мопеда, необходимо чтобы двигатель поработал до 40 минут в холостую на минимальных оборотах. После обкатку следует проводить так:

До набора пробега в 200 километров нельзя превышать скорость в 30-30 км/час.

Следующие 200 километров можно проехать с максимальной скоростью в 40км/час. Также необходимо контролировать температуру мотора.

Следующие 200 километров можно набирать 50км/час, но резкий набор скорости запрещен для предотвращения перегрузок движка.

Завершающие сто километров можно проехать с набором скорости до 60км/час с плавным разгоном и постоянно контролируя, чтобы температура двигателя была в рабочей зоне.

Только после этого можно начинать полноценную эксплуатацию мопеда.

Также в процессе обкатки запрещена перевозка пассажиров и грузов. Нагрузки должны быть минимальными.

После первых 400 км советуем заменить масло, поскольку в нем может находиться большое количество абразивных металлических элементов, появившихся при обкатке. Если этого не сделать, можно повредить цилиндр и поршень.



