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Как обкатать мопед Дельта
23 Июля 2020

Каждому устройству с движущимися частями необходима обкатка. Конечно, после покупки мопеда, например на сайте dvako.com.ua, можно не беспокоиться о правильной подгонке деталей.

Деформация механических узлов может произойти позже, как результат запредельных нагрузок. Именно по этой причине на первых этапах использования нужно обеспечить нагрузку, которую рекомендует завод-изготовитель.

Необходимость обкатки

Обкатка нужна для того чтобы произошла притерка движущихся деталей. Благодаря притерке дефекты на поршневых кольцах и стенках цилиндра втираются, обеспечивая сохранение нужного уровня компрессии.

Обкатку необходимо проводить не только после покупки нового мопеда дельта, но и после проведения капитального ремонта, когда заменены кольца поршней и другие мотодетали, чтобы они также смогли притереться.


Какие процессы происходят во время обкатки Дельты

  1. Растяжение цепи до оптимального состояния.
  2. Послабление болтовых соединений при вибрациях.
  3. Прокладки принимают форму щелей, в которых находятся.
  4. Выгорание всех избытков моторного масла.
  5. Растяжение тросиков, вследствие чего рулевые рычаги получают небольшие люфты.
  6. Притирка всех соприкасающихся деталей.
  7. Выход двигателя и трансмиссии на рабочие параметры.

Правильная обкатка Дельты


Весь процесс состоит из 4 фаз. Перед тем как впервые сесть за руль нового мопеда, необходимо чтобы двигатель поработал до 40 минут в холостую на минимальных оборотах. После обкатку следует проводить так:

До набора пробега в 200 километров нельзя превышать скорость в 30-30 км/час.
Следующие 200 километров можно проехать с максимальной скоростью в 40км/час. Также необходимо контролировать температуру мотора.
Следующие 200 километров можно набирать 50км/час, но резкий набор скорости запрещен для предотвращения перегрузок движка.
Завершающие сто километров можно проехать с набором скорости до 60км/час с плавным разгоном и постоянно контролируя, чтобы температура двигателя была в рабочей зоне.

Только после этого можно начинать полноценную эксплуатацию мопеда.

Также в процессе обкатки запрещена перевозка пассажиров и грузов. Нагрузки должны быть минимальными.

После первых 400 км советуем заменить масло, поскольку в нем может находиться большое количество абразивных металлических элементов, появившихся при обкатке. Если этого не сделать, можно повредить цилиндр и поршень.


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