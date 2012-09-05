Игра на ставках – это хороший способ приятно провести время. Если же делать ставки точечно, то помимо эмоций можно получить и денежное вознаграждение. Многие игроки стремятся к этому, но мало кто может зарабатывать на ставках. Важно уметь находить «ценные» рынки, использовать в ставках полезные советы и наращивать свой опыт.

10 советов для новичков, которые хотят выигрывать в ставках:

Не ставьте только на фаворитов.

Это вполне очевидно, но большинство игроков предпочитают слепо ставить на низкие котировки. В любом футбольном турнире фаворит как минимум пару раз за год проиграет, а коэффициент на соперника в этом матче может быть в районе 5.00-10.00. Нужен глубокий анализ соперников.

Знание составов команд поименно не поможет вам в ставках. Нужно знать возможности каждого футболиста, любимую тактику тренера, возможности перестроения игры в случае пропущенного гола, сильные стороны игроков замены и.т.д. Не ограничивайтесь игрой в одной букмекерской конторе.

Конкуренция в данной сфере с каждым годом только растет. Букмекеры вынуждены увеличивать коэффициенты и завлекать новых игроков щедрыми бонусами. Если делать ставки только в одной конторе, то вы упустите потенциальную выгоду. Делайте ставки лишь в легальных приложениях и конторах. Например, скачайте легальное приложение 1хставка. Не делайте много ставок за один игровой день.

Лучше сделать одну-две обдуманные ставки в день, чем 10 ставок, которые сделаны поспешно. Потратьте больше времени на анализ и поставьте крупную сумму, а не распыляйтесь мелкими ставками на матчи, которые вы слабо изучили. Ищите варианты для ставок в глубокой росписи.

Не нужно ограничивать себя ставками только на исходы, тоталы и форы. Букмекеры сейчас предлагают сотни различных маркетов, каждый из которых несет в себе потенциальную прибыль. Контролируйте эмоции.

Важно научиться хладнокровно принимать поражения. Даже если следует серия из 5-6 проигрышных ставок, не стоит терять голову и торопиться отыграться. Лучший совет в таком случае – сделайте перерыв в ставках на неделю. Не ставьте на экспрессы.

Вы наверняка заметили, что букмекеры часто дают бонусы на экспрессы с большим количеством событий. Конторы это делают не по доброте душевной, а потому, что экспресс-ставки являются для них золотой жилой. Маржа в экспрессах значительно выше, чем в ординарах, поэтому не тратьте свое время попусту. Не зацикливайтесь на текущем результате.

Совершенно не важно, какой у вас результат по итогам дня. Важно то, как вы держитесь на дистанции. Под дистанцией подразумевается 100, 500 или 1000 ставок. Если после тысячи ставок вы будете в плюсе, то и дальше сможете обыгрывать букмекера. Избегайте проигрышные стратегии.

Если взять ту же стратегию «догон», то она способна приносить прибыль только короткое время. Рано или поздно наступит момент, когда делающий ставки по догону игрок проиграет весь свой банк. Это неизбежная ситуация. Не переоценивайте прогнозы от специалистов.

Сейчас прогнозы дают комментаторы, тренеры, бывшие спортсмены и другие публичные люди. Если человек варится в данном виде спорта и разбирается в нем, это не значит, что он разбирается в беттинге. Почти все подобные «аналитики» делают ставки в минус. Можно почерпнуть из их прогноза какой-либо примечательный факт, но всецело доверяться мнению не стоит.





Вывод

Определитесь, чем для вас являются ставки. Это может быть обычное хобби наряду с приятным адреналином, или же возможность заработка. Разберитесь, как делать ставки на Фонбет и в других БК, чтобы не сделать ошибочные ставки. В любом случае не стоит на баланс конторы переводить сумму, которая для вас является существенной. Ее потерять очень легко.



