Обычно иностранный язык учат по собственному желанию. Казалось бы, если человек хочет улучшить свои навыки, что ему может помешать. Ведь никто не заставляет, давления нет. Курсы английского люди посещают добровольно. В редких случаях обучение вынужденно. Обычно это связано со сдачей международного экзамена, повышением квалификации или подготовке к школе.

Если желание навязано кем-то, надолго вас не хватит. А если и хватит, то процесс обучения перестанет быть интересным и увлекательным. Станет нудным и раздражающим занятием. Конечно, погружение в языковую среду может спасти от разочарования. Но многие могут позволить себе только курсы английского в Киеве на Оболони. Их тоже будет достаточно, если вы сохраните мотивацию и интерес к занятию, а самое главное – личную заинтересованность. Начинайте знакомство с языком с бытовых и распространенных тем, а затем переходите к более специфическим вопросам.





Ошибки и сложности – это нормально

Если у вас не получается запомнить времена глаголов или с первого раза пересказать текст, не беспокойтесь. Вы ведь только учитесь. Было бы странно, если бы всё шло гладко, будто по маслу. Не нужно заострять много внимания на недочетах и ошибках. Лучше перейдите на сайт и выберите подходящий языковой курс. Он должен соответствовать вашему уровню знаний. Начните обучение с фундаментальных основ, потом уже изучайте тонкости.





Новое – это хорошо забытое старое

В любом языке есть знакомые слова. Даже если вы точно не знаете значения, можете включить логику и предположить. Вариант окажется верным. Когда вы учите языки из одной и той же группы, таких совпадений еще больше. Многие английские слова вы знаете благодаря компьютеру и играм. В немецком всё тоже просто: как слово пишется, так и произносится. В славянских языках нет артиклей, как в английском.





Языковая среда прямо дома

Необязательно ехать за границу, чтобы улучшить языковые навыки. Можно создать подходящую обстановку дома. Для этого придется много общаться с иностранцами, слушать зарубежную музыку, смотреть оригинальные версии фильмов, смеяться над английскими шутками и не только. Некоторые даже развешивают дома стикеры с английскими словами. Они соответствуют тому предмету, на который приклеены.





Больше слушайте

Меньше говорить при этом не надо. Слушайте носителей языка, смотрите передачи и новости на английском языке. Если сначала вы ничего не поймете, то со временем начнете улавливать отдельные слова и фразы, запоминать интонации и произношение.





Не жертвуйте!

Изучение английского языка – это не забег на время. Не нужно торопиться, устанавливать рекорды и постоянно себя подгонять, но и сильно лениться не рекомендуется. Найдите комфортный темп. Как бы вы ни двигались, вы идете вперед, совершенствуете свои навыки.

Если вы будете спешить, то быстро потеряете интерес к занятиям. Энтузиазма станет меньше, как и мотивации что-то делать. Избегайте этого! Если вы чувствуете усталость, то передохните.



