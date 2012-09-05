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Как не разочароваться в английском языке?
21 Января 2019

Обычно иностранный язык учат по собственному желанию. Казалось бы, если человек хочет улучшить свои навыки, что ему может помешать. Ведь никто не заставляет, давления нет. Курсы английского люди посещают добровольно. В редких случаях обучение вынужденно. Обычно это связано со сдачей международного экзамена, повышением квалификации или подготовке к школе.

Если желание навязано кем-то, надолго вас не хватит. А если и хватит, то процесс обучения перестанет быть интересным и увлекательным. Станет нудным и раздражающим занятием. Конечно, погружение в языковую среду может спасти от разочарования. Но многие могут позволить себе только курсы английского в Киеве на Оболони. Их тоже будет достаточно, если вы сохраните мотивацию и интерес к занятию, а самое главное – личную заинтересованность. Начинайте знакомство с языком с бытовых и распространенных тем, а затем переходите к более специфическим вопросам.


Ошибки и сложности – это нормально

Если у вас не получается запомнить времена глаголов или с первого раза пересказать текст, не беспокойтесь. Вы ведь только учитесь. Было бы странно, если бы всё шло гладко, будто по маслу. Не нужно заострять много внимания на недочетах и ошибках. Лучше перейдите на сайт и выберите подходящий языковой курс. Он должен соответствовать вашему уровню знаний. Начните обучение с фундаментальных основ, потом уже изучайте тонкости.


Новое – это хорошо забытое старое

В любом языке есть знакомые слова. Даже если вы точно не знаете значения, можете включить логику и предположить. Вариант окажется верным. Когда вы учите языки из одной и той же группы, таких совпадений еще больше. Многие английские слова вы знаете благодаря компьютеру и играм. В немецком всё тоже просто: как слово пишется, так и произносится. В славянских языках нет артиклей, как в английском.


Языковая среда прямо дома

Необязательно ехать за границу, чтобы улучшить языковые навыки. Можно создать подходящую обстановку дома. Для этого придется много общаться с иностранцами, слушать зарубежную музыку, смотреть оригинальные версии фильмов, смеяться над английскими шутками и не только. Некоторые даже развешивают дома стикеры с английскими словами. Они соответствуют тому предмету, на который приклеены.


Больше слушайте

Меньше говорить при этом не надо. Слушайте носителей языка, смотрите передачи и новости на английском языке. Если сначала вы ничего не поймете, то со временем начнете улавливать отдельные слова и фразы, запоминать интонации и произношение.


Не жертвуйте!

Изучение английского языка – это не забег на время. Не нужно торопиться, устанавливать рекорды и постоянно себя подгонять, но и сильно лениться не рекомендуется. Найдите комфортный темп. Как бы вы ни двигались, вы идете вперед, совершенствуете свои навыки.

Если вы будете спешить, то быстро потеряете интерес к занятиям. Энтузиазма станет меньше, как и мотивации что-то делать. Избегайте этого! Если вы чувствуете усталость, то передохните.


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