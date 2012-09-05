Человек, который желает взять деньги в кредит, рассматривает возможность онлайн-кредитования. Однако не все понимают, что данный метод может быть достаточно опасным. Вам придется делиться с компанией, предоставляющей деньги в кредит, своими личными данными, а также документами.





Как действуют мошенники в интернете

На просторах интернета можно найти разнообразные сайты, которые предлагают воспользоваться услугами виртуального кредитования. Но на практике показано, что лишь некоторые из них оказывают реальную помощь. Большинство организаций просто собирают личные данные людей в целях их дальнейшего использования для мошенничества.

Именно поэтому человек, который решил воспользоваться услугами таких компаний, должен оставаться очень внимательным. Всю личную информацию необходимо защитить от посторонних лиц в том случае, если она касается номера банковской карты или данных паспорта. Этого будет достаточно мошенникам для того, чтобы вы столкнулись с неприятными ситуациями.





Как правильно проверить кредитора

Мошенники, которые предлагают воспользоваться услугами виртуального кредитования, обычно создают сайты-однодневки. Благодаря таким ресурсам они с легкостью получают все необходимые им данные. Чтобы избежать серьезных проблем и неприятностей, отнеситесь к процессу выбора кредитора со всей ответственностью. Проверьте, включена ли компания в реестр, так как только таким организациям разрешено вести соответственную деятельность.

Ни в коем случае не верьте кредитору на слово. Вы с легкостью можете проверить правдивость предоставленной вам информации. Внимательно осмотрите сайт компании, на котором должны быть описаны правила оформления виртуальных кредитов. Также посетителям сайта должна быть доступна информация о том, когда и под каким номером компания была внесена в реестр. Но наличие такой информации не исключает факт мошенничества, ведь мошенники могут пользоваться заведомо неправдивыми данными.

Серьезная организация публикует на своем сайте адрес месторасположения офиса и номера, по которым вы сможете прозвонить. Эти данные свидетельствуют о том, что конкретный кредитор действительно существует. Серьезная кредитная организация не требует от человека оплаты каких-либо комиссий, которые не взымаются за рассмотрение вашей заявки на кредит.

Исключением становится тот случай, когда деньги будут поступать на вашу банковскую карту. Кредитор может заблокировать на ней несколько рублей, но они снова вернутся после поступления финансов. Также вас могут попросить перевести на карту кредитора определенную сумму, чтобы не разглашать номер вашей карты. Если же вам называют достаточно крупную сумму, то задумайтесь о том, не связались ли вы с мошенниками.



