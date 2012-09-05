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Как не попасть на удочку хитрых продавцов автомобилей
22 Июля 2021
Теги: авто

Проверки рекламных объявлений, проводимые независимыми организациями, показывают, что практически во всех случаях обнаружилось существенное несовпадение с рекламными обещаниями. Часто указанные в объявлениях машины вообще отсутствовали в продаже, и почти всегда цены оказывались выше обещанных в рекламе, причем существенно. Не было ни одного случая, когда бы автосалону предъявили судебный иск за недобросовестную рекламу.

Дополнительные платные услуги, внесенные в стоимость автомобиля, которые покупатель сам бы никогда не заказал, практикуют даже известные фирмы. Это вроде как обвеса или обмера в обычной торговле. Например, в одном из крупнейших автосалонов Москвы покупателям предложили заплатить за выбор цвета, предпродажную подготовку, пакет документов для регистрации в ГАИ (справку-счет, лицензию фирмы, таможенную накладную и т. д.). И самое интересное - покупатели, измученные хождениями по автосалонам, бурчанием жен и тещ, выкладывают из своих загашников по 300 - 400 долл., не подозревая о том, что их откровенно дурят. Хотите взять кредит для бизнеса ип? Тинькофф Банк предлагает выгодные условия.

Часто автомобили стоят в темном, тесном помещении, где с трудом можно открыть водительскую дверь. О детальном осмотре в этом случае можно только мечтать, разве что со свечкой или фонариком. А наш русский менталитет предполагает, что все надо пощупать и попробовать своими руками.

В других автосалонах за дополнительные деньги предлагают поставить подкрылки на... саморезы. И это при фирменной гарантии на кузов лет! Конечно, двадцать дырок в новом автомобиле - роскошь непозволительная. В фирменных салонах подкрылки давно ставят на специальные пластиковые клипсы. Просто, надежно и без дырок.

Цены на радиоаппаратуру, аптечки, коврики, огнетушители, диски, чехлы и т. д. у торгующих машинами гораздо выше, чем в простых автомагазинах, на 20 - 30%.

 

 

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