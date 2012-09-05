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Как не купить машину, числящуюся в угоне?
18 Декабря 2018
Теги: авто

Приобретать машину, уже имеющую пробег, экономично, но это большой риск, который состоит в том, что авто может быть:

• В залоге у банка;
• Арестован;
• Угнанный.

Как приобрести «чистую» машину

Самый удобный вариант – это приобретать у дилера в салоне. Правда, не каждый может выложить крупную сумму и вынужден экономить. На вторичном авторынке множество недобросовестных продавцов, при помощи которых можно приобрести лишь головную боль на будущее. Способов проверки юридической чистоты несколько:

• Самая удобная, когда этим занимается частный детектив, все делается быстро и конфиденциально;

• Самостоятельно в первую очередь нужно проверить паспорт продавца, снимок должен быть вклеен в паспортном столе, фото должно соответствовать внешности, никаких помарок и исправлений быть не должно;

• Должен насторожить факт регистрации продавца в далеком от места продажи регионе;

• ПТС тоже не должен иметь помарки, подчистки, никаких исправлений.

• Продаваемая машина должна быть в собственности продавца, если у него генеральная доверенность, то проверить ее подлинность практически невозможно, так как на сегодняшний день нотариусы такой документ не заверяют;

VIN также нуждается в проверке, умельцы-мошенники настолько искусно вырезают и вваривают детали, на которых выбиты номера или перебивают их, что сотрудники ГИБДД не в состоянии самостоятельно определить их оригинальность, необходима экспертиза. Иномарки часто имеют несколько VIN, преступники порою некоторые не обнаруживают.

Если появились сомнения в юридической чистоте автомобиля, лучше не проводить сделку. Пользоваться базой данных можно, но во многих информация устарела. Некоторые запрашивают оплату, но при отсутствии информации деньги можно считать потерянными. Определить, был ли автомобиль украден, могут сотрудники частного детективного агентства, они сделают это быстро, соблюдая полную конфиденциальность.

Чем грозит покупка угнанного автомобиля

При попытке поставить выгодно приобретенное с рук авто на регистрационный учет может обнаружиться, что он в угоне. В таком случае машину изымут до выяснения обстоятельств. Могут завести уголовное дело. Если найдется владелец, машину ему возвратят, а вернет ли покупатель свои деньги, большой вопрос. Если покупка была сделана в салоне, продавец возвратит деньги, а если это был преступник, но найти его вряд ли удастся, равно как и получить деньги обратно.

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тут были комменты. RIP!






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