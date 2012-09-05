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Как не «обжечься» при покупке авто
5 Декабря 2018
Теги: авто

НЕ ДОГЛЯДИШЬ ОКОМ - ЗАПЛАТИШЬ БОКОМ! Обращайте внимание на все: компрессию, состояние ремня вариатора, работу электрооборудования, следы от «козления». Если продавец препятствует экспресс-диагностике да при этом хамит - плюньте на него и ищите покупку в другом месте. Покупаете скутер по объявлению в газете - поинтересуйтесь, что и где с ним делал предыдущий хозяин. Дачных игрушек бойтесь как огня: скорее всего, ни масло, ни фильтр никто не менял, гоняли как минимум втроем и не раз крепко прикладывались оземь.

ЛУЧШАЯ ПРЕДПРОДАЖКА ТА, КОТОРУЮ ПРОВЕЛ САМ. Советуем найти торговую точку, где подготовку не проводят вовсе. Принесите с собой аккумулятор и с его помощью воспользуйтесь электростартером или заведите мотор с кика. Прогрейте его, прокатитесь кружок, проверьте работу лампочек-фонариков. Функционируют? Все, грузите в машину и быстро в гараж - менять свечу, масло в редукторе, шины, а также прокачивать передний тормоз (если он дисковый). Все это - обязательные процедуры после покупки любого секонд хэнда. Будьте внимательны при очистке фильтра. На отдельных моделях в месте его посадки предусмотрены пластмассовые лабиринты-отстойники. Если соберете фильтр неправильно, создадите возможность для подсоса неочищенного воздуха. Так можно «подсадить» поршневую. Придется раскошелиться не только на расходные материалы, но и на экипировку. Хотя ПДД не настаивают на ношении шлема водителем «полтииника», этот «аксессуар» совершенно необходим. Рассекать по улицам в банданах и бейсболках - дурной тон и демонстрация отсутствия мозгов.Обращайте внимание на бампер, если он в трещинах, можно смотреть здесь и подобрать ту модель, которая надежно защитит авто от повреждений.

ЭКЗОТИКА ХОРОША НА ПОДИУМЕ. Покупать лучше максимально распространенную на рынке и подходящую к нашим дорогам технику. Озаботьтесь и доступностью комплектующих для выбранного аппарата. Ведь купив недорогую и в хорошем состоянии, но редкую модель, можно из-за какой-ни- будь мелочевки весь сезон пропарить свое детище в гараже. Деталь, конечно, привезут, но когда? И за сколько? Если берете аппарат не под тюнинг, а для «сесть и поехать», рекомендуем «Сузуки Address» и «Хонды» моделей «Dio» и «Lead». Это из «полтинников». Более «крупноформатные» модели - тема особого разговора, ш Благодарим компанию «Скутер-М» за техническую консультацию в подготовке материала.

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тут были комменты. RIP!






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