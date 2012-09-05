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Как нас обманывают
10 Июня 2017
Теги: авто

Поделимся впечатлениями от посещения довольно крупного сервиса на севере Бельгии. Рядом с ним находятся несколько крупных автомобильных свалок. Обломки авто вначале поступают на участок, где от них отрезаются деформированные элементы. Чаще всего используется метод удаления всей передней или задней части автомобиля и приваривания куска другого авто, на котором повреждения соответственно были с противоположной стороны. Далее сварные швы проходят обработку, после которой визуально их обнаружить невозможно. Последующая покраска автомобиля происходит в дорогих камерах по заводской технологии с обязательным использованием оригинальных для данной модели красок. При сборке в основном используют новые уплотнители и коврики, которые могли бы выдать происхождение аварийного автомобиля. Если поврежден двигатель, то его меняют целиком на аналогичный, коих на свалке в избытке.

Ставка на интеллект

Несколько слов о других фирменных охранных возможностях новинок. К ним стоит отнести наличие в комплекте мощной шеститональной сирены и двухуровневого датчика удара с возможностью его иозонного отключения при постановке на охрану.

В системе предусмотрен алгоритм диагностики и индикации вскрытой зоны при включении охраны, а также индикации сработавшей зоны при ее выключении. Все противоугонки могут похвастаться фирменным алгоритмом интеллектуальной защиты от ложных срабатываний, режимом иммобилайзера, возможностью перепрограммирования функций сервисных выходов, бесшумным режимом охраны. Кроме того, каждый из «монстров» может быть поставлен на охрану при помощи специального алгоритма включения режима полной охраны, то есть без помощи брелока.


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