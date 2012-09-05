Иногда появляется необходимость узнать, где находится тот или иной человек. Сделать это можно по номеру его телефона с помощью геолокации.

Что такое геолокация?

Обычно телефоны находятся всегда при человеке. Поэтому определить где он находится если мы определим месторасположения его телефона не представляет больших проблем. Человек будет максимум в 2-3 метрах от своего телефона. Географическое месторасположение телефона, определенное с помощью сторонних сервисов, и называется его геолокацией

Как определить геолокацию устройства?

Определить месторасположения телефона и соответственно его владельца можно обратившись в специальный сервис перейдя по ссылке: https://phonegeos.com/. Такая услуга доступна любому человеку. Необходимо всего лишь перейти по ссылке, зарегистрироваться и внести номер телефона в строку поиска. Вы сможете быстро найти нужного Вам человека.

Для кого необходим такой сервис?

Поиск человека востребован во многих случаях. Например, узнать месторасположение своих детей могут захотеть родители. Или наоборот, дети престарелых родителей могут волноваться за них и захотеть узнать где они находятся. Полезен такой поиск будет и в случае поиска пропавших людей. Особенно актуально использование данного сервиса для руководителей компаний: начальство всегда будет знать, где находятся его сотрудники, не отлынивают ли они от работы решая свои личные вопросы. Также можно использовать эту услугу за перемещением грузов и планирования логистических маршрутов так как вы с легкостью найдете местоположение водителя по его номеру телефона. Возможно потребность в таких услугах, может возникнуть у людей для отслеживания передвижения своих супругов в случае возникновения подозрений в изменах.

Какие возможности предоставляет этот сервис?

С помощью этого сервиса можно отследить человека с точностью его месторасположения до 3 м. Вам не нужно устанавливать ни каких программ, а только ввести номер телефона и сайт быстро найдет для вас человека. Все это происходит анонимно, если вы сами этого не захотите, то никто ни о чем не узнает. Это приложение работает в режиме фона практически не разряжая аккумулятор вашего телефона. Этот сервис можно использовать на любом устройстве и любой системе, установленной на этом устройстве. Существует возможность отслеживания не только одного телефона, а сразу нескольких. При этом вы можете проследить хронологию перемещения людей.