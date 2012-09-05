Ошибочно мнение игроков, которые считают, что играть в онлайн-казино можно только на деньги. Современные технологии позволяют разработчикам азартного софта внедрять в функционал видеослотов демонстрационные версии — режимы, которые не требуют от игрока ни регистрации, ни пополнения личного счета. Таким образом, каждый пользователь Интернета может сыграть в увлекательный эмулятор, не потратив ни цента собственного капитала.





Какие игровые автоматы без оплаты?

Ассортимент видеослотов, в которые можно играть без вложений, ровно такой же как и каталог слотов для реальных геймплеев. Но только во втором случае, необходимо зайти в казино Вулкан Вегас, предварительно зарегистрировавшись и заполнив персональную информацию в личном кабинете. Обе процедуры не трудоемки, занимают немного времени, но нуждаются во внимательности. Некорректно заполненная информация несет для клиента негативные последствия, а именно, невозможность вывода средств со счета, которые были выиграны в честной игре с интернет-казино.

В казино Вулкан Вегас играть на деньги можно в любой из слотов, входящих в каталог развлекательной площадки. Но следует выделить наиболее интересные варианты:

Lucky Pirates;

Sky Way;

Gonzo’s Quest;

Золото Партии;

Book of Ra.

Золото Партии — уникальная игра с советской символикой и неплохими денежными призами. Отправляет игрока во времена СССР, о чем свидетельствует изображение крейсера «Аврора», герба, флага. Выигрыши приносят газеты, желтый «Запорожец» и другие. Предусмотрена риск-игра, которую игрок активирует на свое усмотрение после каждого удачного вращения барабанов. В игре необходимо угадать цвет сектора — синий или красный, после чего выигрыш удвоится или «сгорит». Есть еще дополнительный раунд, который открывается на новом экране.

Book of Ra — видеослот о путешественнике, который отправился в Египет на поиски древних реликвий. В автомате 9 линий, расположенных на пяти барабанах. Их можно задействовать все в игре или частично — 1, 3, 5, 7. Чем больше активировано линий,тем более успешной будет игра. Кто знает, может быть вы тот игрок, который выиграет главный приз — 5000 ставок. Менее ценный выигрыши гарантируют символы с изображением традиционных игральных карт. Их выигрыши небольшие, но составляют прибыльные комбинации чаще.

Бесплатный режим хорош тем, что у гемблера есть возможность в деталях изучить геймплей любого слота, обрести знания, которые помогут ему выиграть при реальных ставках. Опытные игроки не начинают играть на деньги в казино Вулкан Вегас в новом видеослоте, пока не ознакомятся с его функционалом.



