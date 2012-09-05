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Как можно обменять Яндекс Деньги на Биткоин
27 Марта 2019

Транзакции Яндекс Деньги-Биткоин имеют особую популярность среди пользователей Рунета. При этом процесс обмена данных электронных валют – это весьма ответственная задача, поскольку нужно выбрать наиболее подходящего посредника. Обо всем, что нужно знать для осуществления транзакции на самых выгодных условиях, мы и поговорим сейчас.


Особенности такой транзакции

На данный момент создано более 30 миллионов электронных кошельков Яндекс Денег. При этом число пользователей этой российской системы электронных платежей постоянно растет. Тем более, если учесть тот факт, что производитель постоянно развивает свой ресурс. В наше время Яндекс Деньги являются одним из самых удобных и быстрых способов проведения транзакций в рублях.

При этом особой популярностью пользуются и Биткоины. За последние годы стоимость таких электронных денег выросла в несколько десятков раз, что и делает их выгодным решением для вложений и проведения трейдинговых операций. Таким образом, очень часто пользователи желают купить Bitcoin за Яндекс Деньги.


Как выполнить такую транзакцию

Все, что нужно для того, чтобы обменять Яндекс Деньги на любую другую валюту – это лишь найти подходящий ресурс для этого (ну и, естественно, пополнить свой кошелек на нужную сумму). В то же время, выбор обменника – задача не из легких, поскольку на данный момент существует весьма большое количество таких посредников. При этом у них может отличаться не только курс, но и дополнительные комиссии, максимальная и минимальная сумма операций, а также ряд других параметров.

Чтобы выполнить обмен Яндекс Деньги на BTC на самых выгодных условиях, мы рекомендуем вам заняться мониторингом обменных пунктов с помощью специальных онлайн-ресурсов. У такого решения есть ряд преимуществ:

  • возможность оценивать предложения от нескольких ресурсов одновременно. При этом сайты мониторинга валют позволяют сортировать обменники по самым важным параметрам;
  • актуальные сведения о курсах валют, которые обновляются каждые несколько минут. Вы можете рассчитывать на достоверность таких сведений, благодаря чему будете основываться на самых актуальных данных на текущий момент;
  • сотрудничество только с самыми надежными посредниками. Онлайн-ресурсы включают в свой список лишь те обменники, у которых соответствующий рейтинг Webmoney. Кроме того, вы всегда можете почитать отзывы от предыдущих клиентов, с помощью которых легко убедиться в надежности того или иного посредника.

Таким образом, выполнить обмен Яндекс Денег на Bitcoinстанет намного проще и удобнее.


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