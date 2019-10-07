Теперь каждый житель Молдовы может делать ставки на спорт на сайте 1хБет. Букмекерская контора предлагает выгодные условия для новых игроков в виде приветственного бонуса. Это может быть фрибет ставка или двойной депозит. Чтобы получить бонус, нужно зарегистрировать учетную запись. Для этого необходимо:

Зайти на официальный сайт компании и нажать на кнопку «Регистрация». Заполнить все поля, которые открылись на новой странице, указать точную информацию о себе. Подтвердить регистрацию через СМС-сообщение, оно придет на указанный номер телефона. Пройти верификацию аккаунта, отправив фото паспорта на почту компании.

После проверки документов можно смело пополнять игровой счет и делать ставку на спорт на сайте 1хБет. Проверка занимает от 1 до 2 дней, для одобрения заявки нужно предоставить точную информацию, которая будет совпадать с паспортными данными. Гарантируется конфиденциальность, личная информация не будет доступна другим пользователям.

Букмекерская контора дает возможность сделать прогноз на любое спортивное событие, это может быть футбол, баскетбол, теннис, хоккей, киберспорт. Жители Молдовы любят бокс, на сайте доступно много матчей с участием лучших боксеров мира. Смотреть онлайн бокс Молдова https://1xbet.md/ можно уже сейчас.





Ставки на теннис женской теннисной ассоциации

Мужской теннис довольно популярен во всем мире, но также не стоит забывать и о женских командах. Сегодня такие противостояния пользуются популярностью во всем мире, прийти посмотреть на лучших теннисисток мира желают тысячи болельщиков. На самых крупных турнирах собираются полные стадионы, а возле экранов телевизора – тысячи фанатов.

Букмекерская компания 1хБет дает возможность делать ставки на теннис https://1xbet.md/Tennis с высокими коэффициентами. Матчи серии WTA проходят практически каждый день, всегда есть на кого поставить. На сайте доступны прямые трансляции матчей. С их помощью можно наблюдать за игрой лучших теннисисток планеты, таких как: Наоми Осака, Петра Квитова, Симона Халеп, Анжелик Кербер, Элина Свитолина. Также доступна статистика каждого отдельного матча, которая поможет сделать правильный выбор.

Многие профессиональные игроки зарабатывают на ставках на теннис. Присоединиться к ним может любой желающий, главное – выбрать проверенную букмекерскую контору, которой является компания 1хБет.