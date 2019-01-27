Еще ни разу на немецком рынке не было представлено столько марок и моделей автомобилей. Прежде всего большими партиями и во множестве вариантов появляются малолитражные и компактные автомобили. Сделать выбор мучительно трудно - в том числе и выбрать вид оплаты. Предприятия по производству автомобилей и их банки-компаньоны делают выгодные предложения по лизингу и финансированию. Представленная здесь информация будет полезна российским автомобилистам, отправляющимися в Германию за легковыми машинами или получившим право на долгосрочную работу в Германии.

На рынке новых автомобилей, особенно компактных, производители и связанные с ними банки превосходят друг друга в предложении особых условий, чтобы как можно быстрее довести машины до покупателя. Низкие лизинговые ставки, кредитные ставки от 0,9% и великодушный прием старого автомобиля в счет оплаты затрудняют принятие решения, не давая сразу разобраться, какой новый автомобиль обойдется дешевле всего.

Тот, кто хочет завести автомобиль, должен сначала четко выяснить, хочет ли он его принять по лизингу или купить. Предложения банков-производителей и арендных предприятий обычно бросаются в глаза низкими месячными взносами. Они становятся возможными, потому что клиент не покупает автомобиль, а только платит за его использование (по-английски to lease - снять, арендовать).