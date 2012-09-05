В автосалонах уже давно начали проводить акцию трейд-ин. Это возможность приобрести автомобиль за меньшую сумму, сдав свой старый. Вы приезжаете в автосалон, выбираете понравившуюся модель и начинаете разговаривать с продавцом о трейд-ине. В первую очередь необходимо дать базовую характеристику: год выпуска, пробег, участие ДТП и количество автовладельцев. Здесь многие автовладельцы привирают, выставляя свою «ласточку» намного лучше. Но продавцы уже давно использую сайт для проверки авто по вин коду. Уже в момент общения с покупателем они вбивают VIN автомобиля в поиск на сайте Винкод24 и просто сравнивают ответы с реальным отчетом.

Затем автомобиль загоняют в дилерский автосервис, где специалисты узнают техническое состояние. Все это занимает не больше 2 часов. Клиент в это время может посидеть в кафе для ожидания, либо смотреть модельный ряд.

По истечению срока подходит менеджер, который оглашает итоговую цену за авто. В большинстве случаев машину не оценивают дороже 100-150 тысяч. Иначе автосалону просто не выгодно покупать автомобили с пробегом. Покупатель может согласиться на такую сумму и вложить эти деньги в покупку нового автомобиля.

Важно! Сумма вашего автомобиля – это не скидка, это часть стоимости, которую вы оплачиваете своим транспортным средством. Да, менеджеры могут еще накинуть как будто скидку в 20 тысяч, то на самом деле это также будет цена вашего автомобиля.

Не опытные водители могут думать, что трейд-ин это выгодно. Да, так можно сказать, если время вам более дорого. Но настоящая стоимость вашего автомобиля будет в 2, а то и в 3 раза дороже, чем та, что насчитали в автосалоне.

Вы можете самостоятельно продать свою машину в интернете. Выложите готовое объявление на известных площадках. Почитайте, как не попасть на уловки мошенников и готовьтесь к продаже. Через несколько дней вы получите сумму от продажи и сможете купить себе новый автомобиль.

Теперь вы знаете, как обманывают автосалоны. Не забывайте, что вас также будут мотивировать купить дополнительные опции в новую машину. А когда вы выедите из автосалона, то стоимость авто сразу потеряет 20-30%. Поэтому имеет смысл рассмотреть вариант с покупкой автомобиля с рук. Как проверить автомобиль вы уже знаете: пробейте VIN на сайте Винкод24, убедитесь в юридической чистоте. А затем проверьте техническое состояние в автосервисе. Таким образом, вы сможете взять качественную машину гораздо дешевле.



