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Как купить авто в лизинг
22 Апреля 2022
Теги: авто

Кто-то может приобрести автомобиль путем обычного денежного расчета через договор купли-продажи, а у кого-то такой возможности нет, и тогда автолюбитель начинает думать об альтернативных способах покупки машины. Среди таковых можно выделить автокредит и лизинг. Относительно автокредита вряд ли у кого могут возникнуть вопросы, потому что это явление довольно известное, а вот о лизинге стоит поговорить поподробнее.


Что такое лизинг

Не мудрствуя лукаво, суть лизинга можно объяснить следующим образом. Например, Вам срочно потребовался определенный автомобиль, но средств на его приобретение у вас нет. Тогда вы обращаетесь в лизинговую компанию, заключаете с ней договор лизинг bmw, после чего компания покупает этот автомобиль в свою собственность и потом сдает его вам в долгосрочную аренду. Главный смысл этих действий заключается в том, что по истечению срока аренды вы можете этот автомобиль выкупить у лизинговой компании, и тогда он будет принадлежать вам.


Как автомобиль выдается в лизинг

В последние годы граждане все чаще решают купить авто в лизинг, потому что эта процедура не требует от покупателя финансовых гарантий, как это происходит в банках. Алгоритм действий при обращении в лизинговую компанию следующий:

• Обращение физического лица в лизинговую организацию.

• Сотрудник компании либо предлагают в лизинг уже имеющиеся автомобили, либо покупают нужную клиенту машину в собственность компании.

• Заключается договор, после чего автомобиль передается клиенту в аренду либо с правом последующего выкупа, либо без него.

После заключения лизингового договора физическое лицо получает возможность использовать автомобиль в течение указанного в договоре срока.


Особенности лизинга

Как уже было сказано, главным признаком лизинга является возможность стать владельцем автомобиля по окончанию срока действия договора. Это выгодно для тех клиентов, у которых стабильный доход, позволяющий регулярно вносить плату по лизингу.

В процессе оформления лизинговых отношений рыночная цена автомобиля делится на части, количество которых зависит от срока аренды машины. И каждая часть будет именно той суммой, которую клиент должен будет вносить в качестве лизингового платежа. В итоге, если на протяжении действия договора платежи покроют рыночную стоимость автомобиля ларгус в лизинг, то после этого машина автоматически переходит клиенту в собственность. Если же сума окажется выплачена не вся, клиент тогда может доплатить недостающие деньги и таким образом выкупить автомобиль. Именно этим лизинг и отличается от обычной аренды.

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