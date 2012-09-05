Если вы хотите приобрести новый солнцезащитный тент на ГАЗель и самостоятельно закрепить его, нужно заказывать изделие из максимально долговечного и прочного материала — ПВХ. Такие изделия способны надежно защищать от солнечных лучей и высоких температур до +70 градусов, а также служат в среднем до 7 лет. Разберемся, как установить новый тент и почему лучше выбирать именно поливинилхлоридное полотно.





Преимущества тентов на ГАЗель из ПВХ

Если вы ищете именно тент от дождя и Солнца, выбрать поливинилхлорид стоит потому, что этот материал:

способен стойко выдерживать буквально любые условия окружающей среды: снегопад, ливень, град, сильнейшую жару;

отличается герметичностью и не пропускает в кузов влагу и пыль извне, что крайне важно при транспортировке грузов различных видов;

что крайне важно при транспортировке грузов различных видов; позволяет значительно ускорить процесс погрузки/выгрузки через боковой борт, если, к примеру, использовать тент с 2-мя клапанами;

если, к примеру, использовать тент с 2-мя клапанами; может быть изготовлен в любом цвете, что позволяет получить максимально красивое и презентабельное изделие, соответствующее общей стилистике компании.

Кроме того, тенты из поливинилхлорида отличаются 3 крайне важными характеристиками:

Имеют высокую плотность в 650 грамм на м. кв. Стойкий к температурным перепадам от -30 до +70 градусов. Долговечны и способны прослужить в среднем 7 лет (при условии, что изделием пользуются аккуратно и не нарушают условия его эксплуатации).

С тентом из ПВХ ГАЗель можно максимально защитить от палящего Солнца и дождя, что позволит использовать транспорт для перевозки любых грузов, и в любых погодных условиях.





Как крепить тент на ГАЗель: мини-инструкция

Первым делом нужно демонтировать старое полотно и выполнить замеры боковой и верхней части каркаса. Как правило, у ГАЗелей высота каркаса составляет порядка 150 см. Этот параметр можно спокойно увеличить до 200 см. (как альтернатива — удлинить раму ГАЗели), что позволит выполнять транспортировку габаритных грузов. Для этого нужно соорудить (купить) новый каркас и заказать тент соответствующих размеров. Если же работа не предполагает таких серьезных изменений кузова, достаточно просто снять старое полотно и измерить его, а затем передать полученные цифры специалистам, которые выполнят пошив новой защитной накидки.

Если же предполагается замена/модернизация каркаса и монтаж нового полотна, тогда нужно следовать такой инструкции:

Усилить кронштейн, чтобы можно было установить новую тентовую дугу. Можно нарастить старый кронштейн при помощи удлиняющей балки такого же сечения, которая прикручивается к старой конструкции. Для максимальной надежности креплений достаточно будет использовать болты типа М-8. На новом кронштейне закрепить дугу, которая будет держать накидку. Всадить в новое полотно люверсы, если это не было сделано производителем полотна. Выполнять натяжку и корректировку полотна.

Последний этап предполагает наиболее сложную работу, но здесь никто не поможет — придется потратить некоторое время на то, чтобы все отрегулировать и установить на свои места. Также не имеет значения, с какой стороны начинать натяжку, но как показывает практика, лучше всего это делать с передней части кузова — со стороны кабины. После того, как полотно будет надежно закреплено, можно переходить к боковым частям. Натяжку необходимо выполнять тросом.

Напоследок стоит отметить, что не все ПВХ-тенты, которые предлагает украинский рынок, отличаются качеством и действительно отвечают заявленным характеристикам. Поэтому крайне важно найти компанию, которая занимается изготовлением качественных тентов. Одна из таких — Укрбрезент, производитель тентовой продукции с 14-летним опытом, который предлагает автонакидки любой сложности, под любые нужды, и на любой бюджет.



