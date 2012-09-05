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Как крепить тент от солнца на ГАЗель
6 Мая 2021
Теги: авто

Если вы хотите приобрести новый солнцезащитный тент на ГАЗель и самостоятельно закрепить его, нужно заказывать изделие из максимально долговечного и прочного материала — ПВХ. Такие изделия способны надежно защищать от солнечных лучей и высоких температур до +70 градусов, а также служат в среднем до 7 лет. Разберемся, как установить новый тент и почему лучше выбирать именно поливинилхлоридное полотно.


Преимущества тентов на ГАЗель из ПВХ

Тент на ГАЗельЕсли вы ищете именно тент от дождя и Солнца, выбрать поливинилхлорид стоит потому, что этот материал:

  • способен стойко выдерживать буквально любые условия окружающей среды: снегопад, ливень, град, сильнейшую жару;
  • отличается герметичностью и не пропускает в кузов влагу и пыль извне, что крайне важно при транспортировке грузов различных видов;
  • позволяет значительно ускорить процесс погрузки/выгрузки через боковой борт, если, к примеру, использовать тент с 2-мя клапанами;
  • может быть изготовлен в любом цвете, что позволяет получить максимально красивое и презентабельное изделие, соответствующее общей стилистике компании.

Кроме того, тенты из поливинилхлорида отличаются 3 крайне важными характеристиками:

  1. Имеют высокую плотность в 650 грамм на м. кв.
  2. Стойкий к температурным перепадам от -30 до +70 градусов.
  3. Долговечны и способны прослужить в среднем 7 лет (при условии, что изделием пользуются аккуратно и не нарушают условия его эксплуатации).

С тентом из ПВХ ГАЗель можно максимально защитить от палящего Солнца и дождя, что позволит использовать транспорт для перевозки любых грузов, и в любых погодных условиях.


Как крепить тент на ГАЗель: мини-инструкция

Первым делом нужно демонтировать старое полотно и выполнить замеры боковой и верхней части каркаса. Как правило, у ГАЗелей высота каркаса составляет порядка 150 см. Этот параметр можно спокойно увеличить до 200 см. (как альтернатива — удлинить раму ГАЗели), что позволит выполнять транспортировку габаритных грузов. Для этого нужно соорудить (купить) новый каркас и заказать тент соответствующих размеров. Если же работа не предполагает таких серьезных изменений кузова, достаточно просто снять старое полотно и измерить его, а затем передать полученные цифры специалистам, которые выполнят пошив новой защитной накидки.

замеры тента на ГАЗельЕсли же предполагается замена/модернизация каркаса и монтаж нового полотна, тогда нужно следовать такой инструкции:

  1. Усилить кронштейн, чтобы можно было установить новую тентовую дугу. Можно нарастить старый кронштейн при помощи удлиняющей балки такого же сечения, которая прикручивается к старой конструкции. Для максимальной надежности креплений достаточно будет использовать болты типа М-8.
  2. На новом кронштейне закрепить дугу, которая будет держать накидку.
  3. Всадить в новое полотно люверсы, если это не было сделано производителем полотна.
  4. Выполнять натяжку и корректировку полотна.

Последний этап предполагает наиболее сложную работу, но здесь никто не поможет — придется потратить некоторое время на то, чтобы все отрегулировать и установить на свои места. Также не имеет значения, с какой стороны начинать натяжку, но как показывает практика, лучше всего это делать с передней части кузова — со стороны кабины. После того, как полотно будет надежно закреплено, можно переходить к боковым частям. Натяжку необходимо выполнять тросом.

Напоследок стоит отметить, что не все ПВХ-тенты, которые предлагает украинский рынок, отличаются качеством и действительно отвечают заявленным характеристикам. Поэтому крайне важно найти компанию, которая занимается изготовлением качественных тентов. Одна из таких — Укрбрезент, производитель тентовой продукции с 14-летним опытом, который предлагает автонакидки любой сложности, под любые нужды, и на любой бюджет.


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