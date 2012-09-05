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Как изготавливается тент на автомобиль?
25 Февраля 2022
Теги: авто

Тент для автомобиля — это универсальный материал для защиты груза от атмосферных осадков, дорожной пыли и грязи. Полотно закрывает кузов сверху или со всех сторон, при необходимости сдвигается в сторону и не мешает выполнению погрузочно-разгрузочных работ. На сайте https://tentbest.ru/uslugi/tent-na-avtomobil/ можно узнать, какие пологи используются на различных грузовиках.

Изготовление

Хозяева многих автомобилей приобретают стандартные готовые тенты. Они недорого стоят и продаются в обычных магазинах запчастей. Но, если кузов был переоборудован и имеет нестандартные размеры, то требуется изготовить полог по индивидуальному заказу. Специалисты некоторых мастерских готовы создать уникальный тент для любого грузового автомобиля, большого и маленького прицепа. Мастера работают согласно следующему алгоритму:

  • Принимают заказ. Хозяин машины рассказывает о своих пожеланиях, выбирает ткань необходимой плотности, мастера рассчитывают стоимость изделия и сообщают ее заказчику, если его устраивает цены, то оформляется договор.
  • Снятие мерок. Специалисты осматривают автомобиль, проверяют качество каркаса для тента. При необходимости выполняется его ремонт. Все параметры записываются.
  • Раскрой ткани. Инженеры готовят выкройки, а рабочие вырезают полотна необходимого размера и формы из специальной водонепроницаемой ткани с пропиткой из ПВХ.
  • Соединение элементов. Их сшивают прочными толстыми нитками, способными выдерживать большую нагрузку.
  • Проклейка швов. Чтобы под тент автомобиля не попала вода, необходимо специальным материалом обработать места соединения. Он закроет отверстия, оставленные иглами, и укрепит элементы, подвергающиеся большой нагрузке.
  • Монтаж люверсов или петель. Это элементы, с помощью которых полотно крепится к платформе кузова. Первые изготовлены из металла, а вторые — из строп. Первые долговечны и удобны, а вторые стоят недорого.

Тент, изготовленный по всем правилам, быстро натягивается на кузов автомобиля. Он закрывает груз с пяти или с четырех сторон. В первом случае для выполнения погрузочно-разгрузочных работ необходимо откинуть часть полога, а во втором вместо него устанавливаются легко открывающиеся ворота. Их очень удобно использовать зимой при экстремально низких температурах, когда нельзя изгибать полотно.


Преимущества

Изготовление тентов — это востребованная услуга. Людям часто требуется уменьшить массу грузового автомобиля, чтобы увеличить вес транспортируемого груза. Тканевые пологи недорого стоят, поэтому менять их можно по мере необходимости. Но срок службы таких изделий всего 10–15 лет, поэтому приходится регулярно приобретать новые полотна. На сайте https://tentbest.ru/ можно узнать все об особенностях изготовления тентов для автомобилей и ознакомиться с другими услугами, оказываемыми крупными мастерскими.


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