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Как зарегистрировать свой профиль на сайте казино Вулкан

Создание собственного аккаунта необходимо для того чтобы играть в Вулкан казино на деньги. Регистрация состоит из нескольких небольших этапов:

необходимо присвоить своему аккаунту имя. Для этого необходимо создать ник и придумать пароль;

указать свою страну, выбрать соответствующую валюту;

подтвердить возраст совершеннолетия;

указать верный адрес электронной почты;

подтвердить авторизацию на сайте.

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<р2>Бонусы в казино Вулкан

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Для вывода средств с игры, клиенту казино Вулкан нужно подать заявку в личном кабинете. Администрация проверяет личные данные клиента, может попросить для подтверждения личности паспортные данные. Если вопросов и проблем не возникает, то клиент получает свои деньги. Первый раз деньги выводятся дней 5, возможно и более. Это вполне нормально. А в целом, пользователь должен знать, что качественные казино не должны задерживать вывод более чем на неделю.





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