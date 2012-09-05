На специализированных сайтах каждый совершеннолетний посетитель может ознакомиться с казино Вулкан. Большое количество игр здесь реализованы максимально реалистично. Это позволяет клиенту погрузиться в атмосферу азарта, отдохнуть после напряженного дня, заработать дополнительный доход.
Как зарегистрировать свой профиль на сайте казино Вулкан
Создание собственного аккаунта необходимо для того чтобы играть в Вулкан казино на деньги. Регистрация состоит из нескольких небольших этапов:
- необходимо присвоить своему аккаунту имя. Для этого необходимо создать ник и придумать пароль;
- указать свою страну, выбрать соответствующую валюту;
- подтвердить возраст совершеннолетия;
- указать верный адрес электронной почты;
- подтвердить авторизацию на сайте.
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Казино Вулкан предлагает клиентам хорошую бонусную систему:
- бесплатные вращения, которые называются фриспинами;
- выдаются игровые виртуальные монеты для игр;
- денежный бонус, он может быть депозитным и бездепозитным;
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Бездепозитный бонус в казино Вулкан – это, конечно, лучшее для игроков. Посетители всегда обращают свое внимание на это при изучении казино. Очень часто бывает такая ситуация, когда игроку не хватает пару ходов сделать до вознаграждения, и тогда именно полученный бонус помогает сорвать вполне приличную сумму денег.
Для вывода средств с игры, клиенту казино Вулкан нужно подать заявку в личном кабинете. Администрация проверяет личные данные клиента, может попросить для подтверждения личности паспортные данные. Если вопросов и проблем не возникает, то клиент получает свои деньги. Первый раз деньги выводятся дней 5, возможно и более. Это вполне нормально. А в целом, пользователь должен знать, что качественные казино не должны задерживать вывод более чем на неделю.
Служба поддержки в онлайн-казино Вулкан
Серьезно работающие лучшие казино всегда имеет возможность предоставить услуги специалистов службы поддержки. Они, как правило, работают по определенному сменному графику круглосуточно. Связаться со специалистами можно по контактам, указанным в нижней части главной страницы онлайн казино Вулкан.