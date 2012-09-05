Казино Адмирал основано в 2014 году. Особенная обстановка выгодно отличает это заведение от других казино. Статусы игроков соответствуют званиям на кораблях. Чем больше и чаще клиент играет, тем выше его ранг.

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Выбор азартных игр на деньги в казино Адмирал

Казино Адмирал представляет большое разнообразие азартных игр, производства таких компаний как Novomatic, NetEnt, Igrosoft, MegaJack.

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Что необходимо для игры в Адмирал на деньги

Существует два обязательных правила для того, чтобы начать на официальном сайте казино Адмирал играть на деньги. Первое - нужно быть зарегистрированным членом игрового клуба. Второе - необходимо пополнить депозит.





Как зарегистрироваться в Адмирал

Чтобы зарегистрироваться в казино Адмирал нужно ввести адрес электронной почты и пароль. Нужно вводить действующий адрес почты, так как на нее придет письмо для подтверждения регистрации и дальнейшей авторизации на сайте. Пароль вводится на английском языке. Он должен состоять из цифр, строчных и заглавных букв. Не нужно относиться к составлению пароля формально. Чем сложнее вы составите пароль, тем надежнее будет защищен ваш аккаунт.

Обязательно сохраните ваш пароль в недоступном для посторонних месте.

После подтверждения электронной почты вы сможете войти в казино. Для этого нужно нажать на кнопку "Войти" и в форме входа ввести ваши регистрационные данные. После регистрации вам выдается статус Юнга.

Всем зарегистрированным игрокам клуб выдает бездепозитный бонус. Так же предусмотрен бонус на депозит в размере 20% от депозита.





Пополнение счета в казино Адмирал

Произвести пополнение счета в казино Адмирал можно с помощью электронных денег такими известными системами как Вебмани, Яндекс деньги, Qiwi кошелек. Пополнение с данных систем происходит моментально. Можно пополнять счет банковскими картами. Также в кассе казино присутствует онлайн банкинг, банки Альфа-банк и Промсвязьбанк.

Вывод средств возможен с помощью систем QIWI, WebMoney, Яндекс, Монета и Skrill. Максимальная сумма вывода (дневная и месячная) ограничена и зависит от статуса клиента. Выплаты производятся с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 МСК, заявки обрабатываются быстро, скорость осуществления выплаты зависит от выбранного способа.





Служба поддержки казино Адмирал

В казино работают русскоговорящие консультанты и специалисты техподдержки, связаться с которыми можно по телефону, через e-mail или через онлайн-чат на сайте.



