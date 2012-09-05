Человечество даже дня не могло прожить без такого чувства, как азарт. А началось это с далекого первобытного предка, который в силу неимения других способов развлечения, был вынужден довольствоваться примитивными костями или же камнями. Развивался игорный бизнес достаточно долго и только в средневековую эпоху появились только сравнительно изощренные карточные развлечения. Люди, которые выбирали подобные развлечения, готовы были расстаться не только со своими сбережениям в золоте или же драгоценностях, но и с целыми имениями или же другим имуществом. Они попросту теряли головы, как только садились за карточными столиками. То же самое продолжилось и с появлением рулетки. Наиболее азартные персоны теряли все имеющиеся сбережения, а затем кончали жизнь суицидом. Это можно объяснить влиянием азартных эмоций. В аристократических кругах подобный гемблинг считался даже признаком хорошего тона. Все так и оставалось бы, если бы не изобретение американских инженеров, появившееся за океаном к концу девятнадцатого столетия, которое произвело настоящий переворот и положило начало гемблинг-индустрии. Это был механический ящик с таким же экраном, на котором отображались барабаны с различной символикой, среди которой преобладала фруктовая. Кроме этого у подобных ящиков имелись рычаги, которыми они приводились в действие. Именно поэтом они и были названы однорукими бандитами. На протяжении почти целого столетия азартным геймерам приходилось довольствоваться подобными механическими слот-машинами, которые стояли в душных залах оффлайн-казино.

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