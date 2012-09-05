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Как и кому можно продать авто после ДТП
3 Октября 2017
Теги: ПДД

Не секрет, что дорожно-транспортные происшествия приводят к серьезным повреждениям автомобилей. Нередко возникают случаи, когда их восстановление по тем или иным причинам становится нецелесообразным (например, вследствие слишком высокой стоимости ремонта). В этом случае помогут компании, основным родом деятельности которых является выкуп авто.

Конечно, продать битую машину можно и на вторичном рынке, однако эта процедура связана с большим количеством трудностей. Здесь сказывается необходимость самостоятельного поиска покупателей, а также обсуждение условий сделки, торги, оформление и так далее. Кроме того, зачастую очень сложно договориться с клиентами о высокой цене. Специализированные компании-выкупщики могут предложить оптимальный выход из положения.

О чем идет речь?

Здесь в первую очередь необходимо отметить профессиональную оценку. Для этого приглашается опытный эксперт, который внимательно осматривает кузов автомобиля, а также его двигатель и ходовую часть. Это позволяет безошибочно определить состояние машины на конкретный момент времени и рассчитать ее стоимость.

Компании-выкупщики берут на себя подготовку документов, а также грамотное оформление. Это снижает всевозможные риски. Кроме того, такие фирмы приобретают любые автомобили, вне зависимости от степени повреждения.

Примечательно, что расчет осуществляется как наличными, так и банковским переводом. В большинстве случаев продажа машины занимает всего несколько часов, что приводит к экономии времени. Благодаря всему перечисленному выкуп авто после ДТП и стал настолько популярен.

Константин

тут были комменты. RIP!






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