Вы гражданин Республики Беларусь, но планируете открыть ИП на территории Российской Федерации? Для этого вам необходимо получить разрешение на проживание (временное) или вид на жительство с регистрацией. Только после этого вы перейдете к вопросу: самостоятельно заниматься регистрацией или доверить данную процедуру юридической организации.

В статье будут перечислены основные вопросы, которые предстоит решать при регистрации. Готовы ли к изучению законодательства? Ответы бывают достаточно индивидуальные.

Основной совет – до регистрации установите необходимую систему оплаты налогов и вид экономической деятельности.

Какие документы необходимы для регистрации ИП?

Заявление по форме P21001.

Копия паспорта и документа, позволяющего белорусу законно проживать в России.

Квитанция оплаты государственной пошлины.

Если вы передаете регистрацию ИП на аутсорсинг, вам необходимо засвидетельствовать свою подпись у нотариуса.

Стоит сказать, что при самостоятельной регистрации велика вероятность получения отказа. Такое происходит по ряду причин:

Неправильно составленное заявление.

Занятие запрещенными для ИП видами деятельности.

Подача неполного пакета документов.

Регистрация не по месту жительства.

Судебный запрет на предпринимательскую деятельность.

Если вы получили отказ в регистрации ИП, сразу необходимо разобраться с причиной. Если у вас судебный запрет, решение вопроса – просто подождать. В остальных ситуациях необходимо устранить недочеты.

Как исключить отказ при регистрации ИП? Ответ простой – обратитесь в юридическую организацию, где работают настоящие профессионалы, на счету которых сотни регистраций.

Для регистрации ИП необходимо 3 рабочих дня (отсчитывается срок со дня, когда предоставляются документы на регистрацию). После выдается свидетельство о постановке на учет в налоговую, лист записи из ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей).

Гражданину Республики Беларусь разрешается осуществлять предпринимательскую деятельность в период действия документа, который подтверждает законность его нахождения в России. Стоит заранее продлевать данное разрешение, так как в ином случае регистрирующий орган запретит деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

Основное, что вам необходимо вынести из данной статьи – регистрация ИП для белоруса на территории Российской Федерации будет проще, если выполнят ее юристы, у которых значительный опыт.