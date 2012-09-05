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Как грамотно купить автомобиль
18 Ноября 2020
Теги: авто

Неважно, кто вы и за рулем ли. Все мы в мечтах представляем какой-то идеал автомобиля. Это может быть Ferrari, BMW, Bentley или другой. Если у вас вдруг появится возможность купить вашу мечту, то в эйфории легко допустить массу ошибок: переплатить, упустить детали. Прежде чем совершить какую-либо покупку, примите во внимание несколько наиболее важных советов, которым вы должны следовать.


Избегайте навязчивых продавцов

Каждый раз при разговоре с продавцом автомобилей нужно помнить: независимо от того, насколько услужливы или дружелюбны консультанты, в конце концов, они ищут «вкусную» комиссию. Мотивированный продавец попытается убедить вас добавить множество необычных и дорогих аксессуаров, которые и не нужны вовсе. Установить дополнительное оборудование можно и потом по более выгодной цене, к примеру, здесь https://sto.dp.ua/.

Продавец способен переубедить, заинтересовать машиной, которую вы не хотите. Возможно, вы даже купите ее, вместо того самого автомобиля мечты.

Попробуйте взять тайм-аут после разговора с консультантом, прежде чем примете серьезное решение.


Тест-драйв

Необходимо брать на тест-драйв каждую машину, которую вы собираетесь купить. Особенно если у автомобиля вашей мечты гораздо больше лошадок под капотом, чем вы привыкли. На дороге можно просто не справиться с новым мощным авто.

Также важно протестировать автомобиль, чтобы убедиться, что управлять им комфортно. Многие спортивные автомобили высокого класса имеют низкий потолок и компактный салон, что может быть неудобно, если водитель высокого роста.

Большинство выставочных залов предлагают клиентам бесплатные тест-драйвы, но убедитесь в том, что те машины, которые в них участвуют, вы рассматриваете как вариант, иначе можно в лучшем случае потерять время, а в худшем – купить совсем не то, что хотелось.


Комплексное страхование автомобилей

При покупке нового автомобиля обязательно оформляется полная страховка. Она необходима на случай случайных повреждений. Чтобы получить лучшее предложение, сравните условия онлайн. Стоит также проверить перед покупкой автомобиля, окажутся ли расходы на страхование приемлемыми для вашего бюджета. При более точных расчетах может обнаружиться, что расходы выше той суммы, которую вы можете себе позволить.


Продаём старый автомобиль

Большинство ценников обговориваются. Особенно, если у вас есть старая машина на продажу. Но прежде чем договариваться о более низкой цене на новое авто, стоит узнать в интернете, сколько стоит ваш старый автомобиль. Благодаря этому вы определите, насколько выгодным будет полученное предложение.


Посмотрите на подержанные автомобили

Когда мы фантазируем об автомобиле мечты, то, скорее всего, думаем о новой блестящей машине. Но в настоящее время можно найти много роскошных подержанных автомашин, которые редко использовались, но по более низкой цене, чем новые. Прежде чем принять решение о покупке нового автомобиля, сначала найдите время просмотреть предложения подержанных машин в интернете. Вы можете быть удивлены вариантами, которые найдете.


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