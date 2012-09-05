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Как добираться в университет: общественный или личный транспорт
20 Ноября 2021
Теги: студенты

Для того чтобы студентам было проще определиться, как добираться в университет наиболее удобно, мы рассмотрели плюсы и минусы разных видов транспорта. Выбор учащегося, конечно, может быть основан на личных предпочтениях и возможностях, инфраструктуре города и местоположении университета.

Для начала выясним, нужен ли студенту личный автомобиль. С одной стороны, это та вещь, которая изначально дорого стоит и на протяжении всего времени еще требует дополнительных трат – обучение в автошколе, техосмотры, ремонт, смена шин, бензин и т.д. Из минусов можно также отметить неэкологичность данного транспорта из-за загрязнения воздуха выхлопными газами для перевозки одного человека. Тем не менее, это средство передвижения мобильно, удобно и может помочь в заработке. Для студента это возможность подработать без экономии времени на учебе. То есть без потери успеваемости. Также в этом поможет сервис Killer-antiplagiat.ru, вам будет доступно повышение оригинальности онлайн любой студенческой работы до 80-90% всего за 1 минуту. Этот метод скроет заимствования и сделает его оригинальным без изменений текста. Таким образом вы сможете с легкостью пройти любую проверку на плагиат.

Теперь рассмотрим преимущества и недостатки общественного транспорта. Чаще всего он представлен в виде метро, автобусов, маршруток, троллейбусов и трамваев. Последние два вида самые недооцененные. Сейчас на волне популярности осознанного потребления, следует отдавать предпочтение более экологичному транспорту. Трамваи, троллейбусы и метро, потому что вместо топлива они работают на электроэнергии. Благодаря чему не загрязняют окружающую среду продуктами горения. Существенным минусом является их немобильность из-за привязки к электропитанию, т.е. передвижение осуществляется не по всей местности. Не всегда рядом с университетами есть остановка троллейбусов, а еще реже – трамваев.

Экологичным и относительно недорогим средством передвижения является каршеринг и аренда самокатов. Это экономия на обслуживании транспорта и сбережение окружающей среды из-за редкого использования. Главным недостатком является то, во-первых, не во всех городах есть такие сервисы. Во-вторых, не всегда можно найти по близости этот вид транспорта.

Таким образом, универсального ответа на вопрос, как добираться в университет, не существует. Следует руководствоваться тем, что для вас по-настоящему важно. Экология? Тогда выбирайте велосипед, метро, троллейбус или трамвай. Личный комфорт? Тогда, конечно, лучше автомобиль.


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