Для того чтобы приступить к совершению ставок, букмекерская контора Фонбет рекомендует ознакомиться со всеми правилами ЦУПИС и условиями, которые предусмотрены самой конторой и законами.





Термины и понятия в БК Фонбет

Сайтом БК Фонбет предусмотрены вполне стандартные правила. Когда стороны заключают между собой соглашения, это называется «Пари». Оформляется оно в виде сделки, которая в свою очередь может привести или к выигрышу, или к проигрышу.

Указание исхода – это итог, на который в БК Фонбет делает ставку игрок. Иногда администрация букмекерской конторы вправе отменить ставку, в этой ситуации используется коэффициент 1.





Особенности приёма ставок в БК Фонбет

С предложенным ассортиментом событий, ставок на сайте разобраться несложно, благодаря удобному и простому интерфейсу. На каждую ставку могут указываться определенные ограничения в суммах. Для заключения пари, минимальная сумма ставки равна 10 рублям. В БК Фонбет на сегодня аналогичные условия.

Чтобы сделка считалась зарегистрированной, необходимо дождаться процесса ее завершения. Спустя несколько секунд, после завершения необходимых данных, сделка будет считаться зарегистрированной на ресурсе, а зеркало предоставит купон. Его можно будет увидеть в своём личном кабинете.

Есть возможность делать ставки в категории Live. Игроку необходимо узнать, что такое ЦУПИС и убедиться в том, что ставка в этой категории принята, также важно учитывать быструю смену коэффициентов. На многие спортивные события, соревнования предлагается онлайн трансляция. Поэтому можно одновременно делать ставки в БК Фонбет и следить за игрой. Это называется «Живая ставка».





На какие виды спорта можно делать ставки в БК Фонбет

Самые востребованные виды спорта это:

футбол (здесь учитывается основное время);

хоккей. В данном случае, если выделить пометку «ОТ», то после того, как пройдет 55 минут, игра будет считаться завершенной. Ставки в таком случае будут рассчитаны по имеющимся фактам;

теннис. Если спортсмен во время игры отказался от участия либо его дисквалифицировали, то ставка возвращается участнику. Пари остаётся в силе при изменении условий.

Также распространенными видами спорта, на которые делают ставки в БК Фонбет, являются бокс, баскетбол, волейбол, биатлон и т.д. Есть любители и киберспорта (командный и индивидуальный).

Отвлечься и просто приятно провести время можно в онлайн-казино, на тотализаторах, и других игровых автоматах в БК Фонбет.



