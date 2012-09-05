Коррекция зоны влагалища и промежности в последнее время стала достаточно распространённой процедурой, к ней прибегают, если имеются:
- изменение внешнего вида промежности;
- деформация входа во влагалище;
- провисание тазового дна;
- снижение тонуса кожи;
- сухость и дискомфортные ощущения во влагалище;
- постоянное обострение воспалений;
- неудовлетворенность сексуальной жизнью.
Вагинопластика, или перинеовагинальный лифтинг, решает перечисленные проблемы, преимущество её заключается в возможности выполнить необходимые манипуляции эффективным безоперационным методом. Пластика нитями является идеальной альтернативой хирургическому вмешательству. Полностью классическую вагинопластику она, конечно, не заменяет, однако в качестве одного из современных и востребованных вариантов лечения её используют постоянно.
Главные преимущества пластики вагинальными нитями
Лифтинг влагалища, выполненный нитями, отличается незначительной травматичностью, так как разрезы в процессе проведения всех манипуляций отсутствуют, равно как рубцы и шрамы, снижается также опасность возникновения кровотечения. Коррекция в этом случае проходит безболезненно, а период восстановления сокращается. Эффект, полученный в результате, сохраняется надолго, более того, организм запускает процесс омоложения, корректируя интимную зону, добавляя упругости и тонуса. Прибегнуть к подобной процедуре можно в любом возрасте, независимо от того, рожала женщина или нет.
Перинеовагинальный лифтинг - как это работает
Вагинальные нити, используемые в гинекологии для проведения эстетических манипуляций, по сути, образуют каркас подтягивания зоны промежности, выступая в качестве опоры тканям. В итоге анатомия тазового дна восстанавливается, а половая щель сужается благодаря подтяжке стенок влагалища. Установленные нити возвращают нормальные размеры и упругость.
Подобная процедура оказывает также стимулирующее воздействие, запуская процесс омоложения тканей благодаря формированию коллагенового каркаса в зоне коррекции. После того как введённые вагинальные нити Дермафил рассасываются, каркас собственного коллагена, образовавшийся на них, продолжает поддерживать полученный эффект лифтинга. В итоге состояние слизистой существенно улучшается, она начинает увлажняться более интенсивно, микрофлора нормализуется, уменьшается дискомфорт.