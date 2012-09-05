Чип-тюнинг BMW — тема, которую обсуждают в каждом втором автомобильном сообществе. И не зря. Меняется программная часть блока управления двигателем: подача топлива, давление наддува, угол зажигания — всё это получает новые значения. И машина, которую вы знали, начинает вести себя иначе уже на первых метрах после старта.

Разгон с места — это не одна кнопка, а целая цепочка. Момент на низких оборотах, скорость отклика педали, логика коробки, контроль тяги. Чип-тюнинг BMW влезает в каждое из этих звеньев и меняет их работу — одни настройки чуть, другие заметно.

Что происходит с педалью газа

После чип-тюнинга BMW первое, что ощущает водитель — педаль стала другой. Нажал — машина уже едет, без той доли секунды раздумья, которая была раньше. Задержки в электронике сокращаются, топливные карты пересчитываются, и двигатель выходит на тягу раньше, не дожидаясь высоких оборотов.

Это не эффект плацебо. Это конкретные изменения в логике управления, которые физически меняют время между командой и реакцией мотора. Основные изменения в динамике старта после чип-тюнинга BMW :

крутящий момент растёт в диапазоне 1500–3000 об/мин;

реакция на педаль газа становится резче и без паузы;

время разгона 0–100 км/ч сокращается на 0.3–1.5 секунды;

алгоритм работы автоматической коробки пересматривается;

двигатель и трансмиссия начинают работать слаженнее.

Турбо или атмосфера — кому достаётся больше?

У турбированных двигателей BMW отдача от чип-тюнинга заметнее. Давление наддува растёт, тяга появляется раньше, и машина уходит со старта без раскрутки мотора до звона. Атмосферные двигатели тоже получают прибавку, но там цифры скромнее — физику не обманешь.

Характер разгона меняется не только в секундах, но и в ощущениях за рулём. Старт становится агрессивнее, ускорение плотнее, машина кажется тяжелее откликающейся на сброс газа. К этому нужно привыкать — в городе, где нужна плавность, первое время чувствуешь себя немного на взводе.

Системы стабилизации и контроль тяги

Мощность выросла — значит, колёсам теперь есть что срывать. Чип-тюнинг BMW нередко затрагивает и алгоритмы систем стабилизации. Грамотная прошивка адаптирует их под новый потенциал двигателя, чтобы мощность шла в движение, а не в дым из-под задних колёс. Факторы, влияющие на итоговый результат:

тип двигателя — турбо даёт больше, атмосфера меньше;

состояние трансмиссии и сцепления;

качество топлива — на 92-м эффект будет другим;

глубина и версия прошивки;

тип привода — задний или полный.

Задний или полный привод

Полноприводные BMW после чип-тюнинга уходят со светофора увереннее — тяга распределяется между осями, машина не рыскает и не тянет в сторону. Заднеприводные модели дают более эмоциональный старт, но требуют аккуратности. Передавил педаль — корма поедет своей дорогой.

Чип-тюнинг BMW не создаёт мощность из ничего. Он открывает то, что производитель намеренно придержал — ради ресурса, экологии или маркетинга. При нормальной настройке разгон меняется без единого болта. Главное — чип-тюнинг BMW должен делаться под конкретную машину, а не по шаблону, скачанному с форума.