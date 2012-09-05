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Как быстро пройти сертификацию продукции из Китая
24 Июня 2017

Сертификация оборудования из Китая, как и многих других видов импорта в Россию, обязательна. Требование установлено постановлением правительства РФ. Поставки требуют оперативного получения разрешительных документов. Существует несколько способов сертифицировать товар.


Что потребуется для сертификации

Необходимость проходить процедуру касается всех видов грузов, пересекающих таможенную границу. Возможность быстро получить сертификат (декларацию) соответствия представлена в списке услуг российских транспортных и посреднических компаний, многие годы работающих в КНР. Например, сертификация товаров из Китая – обычная услуга, реализуемая логистической фирмой «РФК Групп». Документы (свои для разных групп грузов) обеспечивают для продукции должное подтверждение:

  • легальности;
  • происхождения;
  • качества;
  • безопасности (для среды, имущества, людей и пр.).

Оперативно получить документы бизнесмены могут и сами. Однако несомненно выгодно воспользоваться проверенными и отработанными каналами посредников, которые имеют высокую репутацию. Принятие решения о задействовании комплексной услуги потребует от заказчика предоставить:

  • информацию о себе и производителе;
  • данные об изделиях;
  • каталоги и примеры товаров;
  • техническую документацию;
  • копии заключенных контрактов.


Делегировать ответственность – выгодно

Этапы сертификации оборудования из Китая включают в себя предоставление и проверку пакета документации в органы сертификации, заключение договора на проведение исследований, установка соответствия товаров заявленным качествам и получение заключения.

Полученные разрешительные бумаги распространяют свое действие не на одну единицу продукта. Под ним следует ввозить всю партию, включающую их определенное число. Например, грузам, содержащим продукцию животную и растительную, требуются ветеринарный и фитосанитарный сертификаты. В отдельных случаях нюансы оборота документации предполагают обязательный апостилированный перевод с китайского на русский язык сертификационной информации и текста контракта. Последний должен содержать предписанный перечень данных.

Сертификация продукции из Китая подтверждает выполнение норм законодательства. Однако, если заблаговременно не получить, например, лицензию на вывозимый груз, декларация не будет принята, и он не пройдет границу. Актуальный полный пакет документов по заявке клиента быстро подготовит опытный посредник, что сэкономит время и финансы заказчика.


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